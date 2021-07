JANJUŠ JE PLAKAO I MOLIO MAJU DA SE POMIRE! Bivši zadrugar otkrio istinu o nekadašnjim LJUBAVNICIMA, a ONA ostala u ŠOKU!

Marko Đedović je do koske raskrinkao Marka Janjuševića Janjuša i Maju Marinković i istakao je da je Janjuš plakao i molio Maju da se pomire.

- Da li možete da poverujete da se svađa uopšte ovako razvija? - pitao je Milan.

- Nikad mi nisu bile jasne te stvari, odakle ideja da tako nešto može da ti smeta. Posebno da zameri čoveku da pozdravi svoju ženu! Zamisli taj stepen ludila - odgovorio je Marko.

- Mirjana iz Zemuna kraj telefona, ona što je izbio haos sa Majom Marinković pre nekoliko dana. Mislim da je to krenulo od rečenice valjda Lunine, zašto se vi bavite sa mnom u tri ujutru. Alo ljudi ovo je emisija narod pita, mi smo ti koji pitaju i bave se vama jer ste tu gde jeste. Pozdravila bih Sandru za početak, prelepo joj stoji ta kosa, fina si, kulturna si i vaspitana. Samo si me u jednoj rečenici razočarala u Zadruzi, a to je ja sam pristrasna. Molim te izbaci to jer to ne postoji. Ako nekoga voliš tu ne sme da postoji pristrasnost jer onda ne možeš nikome dobro da uradiš. Sve pohvale za tebe zaista. Samo nikako pristrasnost, upravo je to Taki radio. Branio je Maju iako nije bila u pravu - rekla je Mirjana.

- Gospođo u pravu ste nažalost. Takva sam kakva sam ali potrudiću se da to promenim. Zaista je Janjuš u mnogim situacijama propatio i bio u pravu - navela je Sandra.

- Maja nije obraćala pažnju na Janjuša dok je bila sa Čorbom to je sigurno. Ali je Janjuš taj koji je nju takođe provocirao i molio da se pomire verujte mi - otkrio je Marko.

- Javno ću reći da je Janjuš ispao idiot ako je tako bilo - dodala je gledateljka.

- Bila je situacija kad je Janjuš plakao i Maja me je lično zamolila da pričam sa njim iako je bila sa Čorbom. Ja sam pričao i on je rekao da je mislio da je prošlo ali nije, da je voli i da ne zna šta da radi i da želi da bude sa njom - otkrio je Đedović.

- Onda je on mazohista i da voli da ga maltretiraju, ne znam štta bih drugo rekla - odgovorila je Mirijana.

