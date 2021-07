TEODORA SE UDAJE ZA ČORBU: Jeste da je KOKUZ, ali pevačici je kuvar IDEALAN i planiraju mnogo dece

Teodora Bilanović zauzela 24. mesto u "Zadruzi 4", a u rijalitiju je flertovala je sa Vladimirom Tomovićem, ali kada je on ispao, Teodora se prešaltala na kuvara Milana Jankovića Čorbu. Krenuli su u vezu i dokazali da mogu da opstanu. Kako je sama rekla, Čorba je već nekoliko puta pitao da se uda za njega iako je, kako je otkrio, bankrotirao u rijalitiju, gde nije zaradio ništa.

- Uspeo sam da zaradim nulu. Izašao sam bez honorara, ali nisam očajan jer nosim mnogo lepa iskustva. Ovde sam se pokazao i kao kuvar i kao muzičar, osvojio sam devojku koju puno volim i koja me podržava u svemu, tako da mi nije krivo što sam izgubio jer znam da sam dosta toga dobrog ovde naučio i pokazao sam sebe. Promovisao sam srpske enklave na Kosovu u ovom formatu ovde i mnogo sam zadovoljan - rekao je Čorba.

"Još sam pod utiscima, a ovako, na prvu, zadovoljna sam učešćem, ali nisam zadovoljna time što se u startu nisam mogla uklopiti sa 50 ljudi. Ja živim sama, imam tako neke stavove, nije funkcionisalo u kolektivu. Dobijala sam osude i napad, nisam znala zbog čega. Kroz to mi ,je padalo samopouzdanje.

Stekli smo utisak da si se plašila da im odgovaraš?

- Nisam nekako imala hrabrost da išta kažem jer sam smatrala da moj komentar nije validan, da će svi da ga ismejavaju, a to je greška. Žao mi je što nisam prikazala više boljih strana sebe. Što nisam budalama rekla da su budale. Kada bih se vratila, svakome bih rekla sve u lice.

Ali patila si jer te odbacuju?

- Ja sam kroz život izgradila gard, kao na dugme ih isključim. Uvek sam plakala da to niko ne vidi, kad legnem da spavam. Gušila sam se u suzama. Čorba je to sve video. On zna koliko sam plakala. Imam traume od svega. Mislim da ću da krenem kod psihologa.

Da li je Čorba ljubav tvog života?

- Čorba je bio jedini čovek u kući koji je video svaku moju promenu raspoloženja, toliko se dobro poznajemo. Ja u svakom momentu vidim šta on misli. Znala sam da ćemo super da funkcionišemo. Kad nismo u svađi, on se stalno žalio pod kojim je pritiskom i da to sve utiče na njega. Nisu svađe bile toliko ozbiljne. Ja mislim da je Čorba ljubav mog života.

Da li ćeš se udati za njega?

- Pričali smo o tome. Ja mislim da on planira da me zaprosi. Želim da budem njegova žena. Da pravimo mnogo dece. Da ostanemo zajedno zauvek. Pitao me je u više navrata, ali nisam želela da to tamo ozvaničimo. Hoću da to bude prava priča.

