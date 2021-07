S OCEM NE GOVORI, ZA MAJKU LAŽE! Prijateljica porodice ALEKSIĆ otkrila u kom su odnosu sa ŠA: Misle da ga TARA ucenjuje SEČOM VENA

Bivši rijaliti učesnik i doskorašnji prijatelj Nenada Aleksića Ša i Tare Simov, Marko Đedović, rešio je da svog bivšeg druga raskrinka do srži.

Naime, Đedović je u jednoj emisiji pročitao prepisku, za koju tvrdi da mu je poslata od bliske prijateljice porodice Aleksić.

- Ovo mi piše prijateljica koja se sa njima čuje (porodicom Aleksić), sa bratom i snajkom, pričaju o svim situacijama. Ja sam i u onoj emisiji to znao, ali nisam imao tačne informacije, kada je Ša pričao ono kako su njegova majka i Tara super, da se zezaju i te fore. Ja ću pročitati šta mi je poslala - govorio je Đedović i pročitao navodnu prepisku:

"Oni misle da ona njega ucenjuje, da će iseći vene ili nešto uraditi sebi. On ima strah od toga, jer mu se neka devojka utopila sa celom porodicom, neki nesrećan slučaj. Za majku laže da je okej, ni sa kim nije okej. Sa Kizom (ocem) ne govori, njega krivi. Oni do njega ne mogu da dođu od Tare. Videli su ga na kratko, kad Peđa započne priču, ovaj (Ša) poludi. Po izlasku sa njima je bio top, a onog trenutka kada je Taru u studiju video, on se izobličio i više sa njima ništa nije imao. Dao mu je Peđa za taksi i otišli su kući. Nije tačno da su bili slepci, išli su na more kao klinci. Peđa je brinuo o Nenadu, majka je radila kao crnac da bi imali sve - čitao je Marko i nastavio.

- Nije to tako kao što on priča. Imali su svoj stan, koji su posle podelili, taj na Fontani. Isplatio je Peđu, Peđa je kupio sebi stan. To što on (Ša) priča da daje svima, to nije tačno. On je razmaženi egocentrik. koji se plaši da ostane sam. On ne može da živi sam, uvek je išao iz veza u vezu. Oni do njega ne mogu da dođu, misle da idu u neki manastir, jer ovo njegovo ponašanje nije normalno. Kada je izašao, rekao je Peđi da je sve okej, da ga Tara ne zanima, a kada je nju video, bila je druga priča. Misle da on osudu ne može da podnese, nego da mu je lakše da lelem*da sa budalama. Misli da će sramota proći" - pročitao je Đedović u emisiji "Zadruga - narod pita".

