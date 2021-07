KO JE BIVŠI UČESNIK PAROVA KOJI JE PRETUKAO DEVOJKU U KAFIĆU? Bio je sa Milijanom, maltretirao ju je u rijalitiju, pa bio IZBAČEN!

Bivši učesnik rijaliti programa "Parovi", Nemanja Stamatović Žabac napao je devojku M.J. u jednom lokalu na Novom Beogradu.

- Došao je u lokal. Seo je za sto, a potom je počeo da viče kako treba da izađem iz lokala i da stavim katanac, jer je to njegov lokal. Mi zakupljujemo taj lokal od njega i suprug i njegov drug su mu unapred sve platili. Rekla sam mu da neću da zaključam lokal, a on mi se uz salvu uvreda i psovki unosio u lice i pretio mi - prepričava dramu M. J.

- Besno je šutirao vrata, psovao mi je majku i decu. U jednom trenutku me je jako gurnuo, umalo nisam pala. Pokušala sam da se sklonim iza šanka, ali je on išao za mnom i sve vreme vikao kao lud. Rekla sam mu da ću da zovem policiju, ali on me je udario po ruci u kojoj sam držala telefon. Potom me je obema rukama uhvatio za vrat. Instinktivno sam krenula da se odbranim, ali sigurna sam da to ne bih mogla da ga muškarac koji je bio tu nije odvojio od mene - objasnila je potresena žena.

Inače, ovo nije prvi put da se Žabac nasilno ponaša. On je više puta i u vili Parova bio grub prema tadašnjoj partnerki Milijani Bogdanović, koja je sa njim prevarila Milojka Božića pred kamerama.

Naime, on je jednom nasrnuo na Milijanu toko žestoke svađe, a kada je Božićeva vidno iznervirana u vili naletela na svog ljubavnika, on je uhvatio za glavu i tresao, a potom udario šamar i vukao za kosu.

Međutim, to nije sve, Tokom jedne svađe sa Milojkom Božićem, Žabac je ponovo nasrnuo na Milijanu, vukao je i čupao za kosu.

On je tada izbačen iz rijalitija zbog kršenja pravila i nasilnog ponašanja.

- Zbog nepoštovanja pravila, zbog bahatog i nedozvoljenog ponašanja, zbog pretnji i pominjanja ljudi koji nisu učesnici rijalitija, zbog pretnji zaposlenima i zbog stalnih nasrtaja, iz vile izbacujem Žapca - saopšteno je tada.

