ONA MI NIJE POKLONILA PLAC, NISMO SE JOŠ VIDELE! Milica Kemez progovorila o Zorici Marković i POMOĆI, a evo šta kaže o Bori!

Milica Kemez nakon izlaska iz rijalitija stavila je tačku na odnos sa Borom Santanom.

Ona je kao drugoplasirana dobila kuću, a nakon što je izjavila da nema gde posle rijalitija, Zorica Marković joj je ponudila pomoć i podršku.

Da li si se čula sa Zoricom Marković, pošto je ona izrazila žejlu da ti pomogne oko opremanja kuće i kupovine placa?

- To je malo medijski drugačije predstavljeno. Ona meni hoće da pomogne ovako, ali nije ona meni poklonila plac, niti smo mi još sele da pričamo. To je malo dezinformacija. Treba da se vidim sa njom, da ona ako ima neki kontakt, mene usmeri, da mi pomogne. Ona ima prazan lokal u Jajincima, koji bi ona meni možda mogla da izda, ali se još nisam videla sa njom. Imam obaveze ovde oko prethodnih repova iz prošlosti i oko salona, pa sad to rešavam. Sve stoji na čekanju, ništa nije konkretno. Niko meni ništa nije poklonio, niti bilo šta rekao. Pružila mi je podršku i rekla je da je tu.

Bora je na odmoru u Budi, povezuju ga sa jednom brinetom. Kako komentarišeš i da li ste u kontaktu?

- Ne, mene to ne interesuje, neka ga povezuju sa kim hoće. On ima pravo da radi šta god želi. Ne čujemo se, nešto kratko.

Da li ćeš mu se pridružiti u Budvi?

- Ne, ne - rekla je kratko Milica.

