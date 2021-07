ZABOLELO ME JE TO ŠTO ME JE OGOVARALA IZA LEĐA! Jovana Ljubisavljević RAZOČARANA u ovu cimerku, ne želi nikakav kontakt s njom!

Jovana Ljubisavljević i Sandra Rešić suočile su se u emisiji nakon završetka Zadruge, i tom prilikom je došlo do žestoke rasprave.

foto: Printscreen

Imali smo priliku da vidimo tvoj susret sa Sandrom i da ste se pozdravile. Da li to znači da ste izgladile svoj odnos i da ste u međuvremenu razgovarale ili se nešto promenilo u vašem odnosu?

- Da, baš smo ovde susrele. Nismo se ni čule, ni razgovarale, nisam ni ja uopšte imala neki intervju u vezi nje, nisam se oglašavala od prethodne emisije "Narod pita" kada sam bila sa mojim Stefanom. Generalno ja sa njom nisam ni imala sukobe u "Zadruzi", to sam i navela; navela sam je kao razočarenja nakon izlaska po saznanju da me je ogovarala više puta u pušionici, da je bila uz mene u nekim situacijama gde sam ja zaista u to poverovala, a onda sam videla da me je karikirala u studiju. Čula sam još neke stvari koje mi se dodatno nisu dopale, koje sam spomenula, ali ne u vezi tužbe, ona je to pogrešno shvatila. Što se tiče toga da li smo zakopale ratne sekire, ja ih nisam ni podigla. Ona je samo jedno od mojih razočarenja u tom trenutku, nemam problem da se javim nekome, a da se družim već sam rekla da neću ni sa kim.

foto: Printscreen/Pink

Sandra je rekla da sve što si ti njoj zamerila, ona je to tebi sve govorila za crnim stolom, odnosno u lice. Da li se slažem s tim ili si nešto naknadno čula što ti ipak nije lično rekla?

- Ne slažem se, ne bih se naljutila da se slažem. Mislim da bi prosto to bilo negde poznato da ona to misli, pa zašto bih se iznenadila. Kada sam izašla, sačekala me je ta informacija da je njena majka u nekom momentu bila protiv mene, odnosno moje i Stefanove veze, ali konkretno lošeg mišljenje o meni, što je meni okej, žena je takvo mišljenje stekla kao gledalac, ali Sandru sam ispratila, jer je ispala pre mene, i rekla sam joj da pozdravi majku, ljubila je i grlila, i onda me je sačekao klip koji su mi ljudi poslali gde ona mene imitira kako ja to pričam sa Milanom Miloševićem, kako menjam "glasić", meni je to sve smešno. Svi smo kao drugačiji za crnim stolom - jesmo, zato što je tu tenzija, tu su pitanja, tu su klipovi, to je nešto gde mora da se objasni, a život kao život, bilo to kuhinja, toalet, dvorište, tu sam bila opuštena. Svi su bili drugačiji za crnim stolom, ja sam gledala da što manje pričam o drugim ljudima, sve sukobe sam rešavala za crnim stolom. Stvarno za tih deset meseci nisam imala svađe sa strane i onda me tako zaboli kada osvanu ti klipovi gde neko stvarno misli loše o meni i priča sa nekom gorčinom u glasu, a onda me zagrli i kao sve je okej. To mi se nije dopalo.

foto: Printscreen

Sandra je takođe izjavila da ona tvoje odnose sa Stefanom nije komentarisala unutra. Da li misliš da je htela da kaže da te je možda štedela za crnim stolom? Da li je sada ovo njeno pravo mišljenje o tebi ili je izrevoltirana nekim tvojim postupkom?

- Iskreno da ti kažem, nisam ni čitala, ni slušala, samo su mi ljudi slali, a i to sam površno gledala, jer sam imala puno obaveza i sa Stefanom sam, zujimo, ne stajemo i ne skrašavamo se uopšte kod kuće. Generalno to možda i jeste njeno mišljenje, to ću baš da čujem od nje, to je nešto što bi možda komentarisala malo oštrije, ali ona je meni sa strane govorila da je to sve normalno i da prosto to ne bi osuđivala, jer da je ona u vezi, isto bi joj se dogodilo. Tako mi je bar pričala, sad ne znam kakvo mišljenje ima i da li se tu nešto toliko spektakularno promenilo.

Ša je po izlasku shvatio da mu Sandra ipak nije bila prijatelj. Da li možeš iz svoje perspektive da kažeš da li je, po tvom mišljenju, ona ispala licemer?

- Ja sam nju i navela za razočarenje, baš iz tog razloga što me je imitirala i ogovarala iza leđa, a kada sam ja provodila vreme sa njom, to nisam videla. To me je zabolelo. Možda bih trebalo na sebe da se naljutim i da sebi pripišem da nisam dovoljno prošla da mogu da nanjušim ljude na vreme i da znam šta mi ko misli, a šta mi priča. Ja to njoj nisam radila, kad sam imala neki sukob, to sam rešavala za crnim stolom, nisam ni imala neku drugaricu sa kojom bi mogla da je ogovaram. A ja sam bila glavna tema, i njena, i celog tog čopora. Nije ispala licemer, ali sam se razočarala.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:25 OSMAN KARIĆ KRIŠOM SNIMAO STEFANA I MISICU: Snajka se odomaćila U VILI S BAZENOM, evo koji je trenutak PONOSNI TATA zabeležio!