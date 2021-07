PLUS JE AKO MUŠKARAC IMA NOVČANIK! Rialdu isprozivali da je glavna sponzoruša u Sarajevu, a ona zapušila usta svima!

Rialda Karahasanović odgovorila je na prozivke korisnika društvenih mreža.

Pevačica koja je u rijalitiju stupila u vezu sa Kenanom Tahirovićem otkrila je da uživa u vezi, a usledio je jedan nepristojni komentar.

"Da mi je Kenanovo strpljenje dok saznaje kako je Rialdu mogao imati svako sa dubokim dzepom u Sarajevu", glasio je prvi komentar.

"Meni je to smešno, svašta sam čula, od nekih sponzora, mislila sam da me ništa neće zanimati kad izađem, ali su to oni provlačili, kada me je moj bivši muž pljuvao na svom Fejsbuku, kao što sam ja njega, tako smo se razvodili. Pozdravljam ga, jutros smo se čuli, da dolazim pripremljena ovde. Ja ne bih bila u dugovima da sam tražila te sa dubokim džepom. Ako ima novčanik, to je plus. Ja sam znala da dođem u Sarajevo i da mu se javim (bivšim suprugom) i danas sam se samo informisala", otkrila je Rialda.

"Podrška za jedini normalan par. Rialdi i Kenanu želim da on nastavi da ćuti, kako bi ona nastavila da priča", usledio je tvit.

"Koliko si iskrena u odnosu sa Kenanom? Kakav je provod u Crnoj Gori bez Kenana, kad svi tvoji snimci misteriozno nestaju?", usledilo je pitanje.

"Bila sam poslovno, super nam je bilo", odgovorila je ona u emisiji "Narod pita".

