STEFAN, JOVANA I OSMAN SU PRAVA RIJALITI PORODICA: Rialda optužila Karića da nije vaspitao SINA, pa prešla na laži Jovane misice!

Rialda Karahasanović progovorila je o vezi Stefana Karića i Jovane Ljubisavljević, pa potkačila Stefanovog oca Osmana.

Naime, ona smatra da Stefana niko nije imao da nauči kako da se ponaša.

- Mislim da nije imao ko da ga nauči, jabuka ne pada daleko od stabla - ubacila se Rialda.

- Imala si doskočice kada je gledateljka komentarisala Jovanu i Stefana, pa si spomenula i Osmana - rekao je voditelj.

- Ja kad krenem sa Stefanom i Jovanom, pa i Osman, oni su prava rijaliti porodica. Suštinski nemam da osetim zlu krv. Gledala sam klip od sinoćne emisije i onda njene izjave kako sam spominjala duks kada je ona ušla u vezu, kakva je to laž. Zvala sam Sandru i rekla: 'Jel moguće da ova riba toliko laže?' Kad sam izašla, čak sam i sačuvala da ne zaboravim, možeš i ti da pročitaš, to su ovi storije koje je Osman objavljivao. Pogledaš čoveka kao izgleda i vidiš da je promašio život, a onda šta je sa gramatikom? Hvala što je pratio dešavanja, ali nije dobro isppratio. Ne verujem da neke stvari nisu viđene. Ja sam Jovani 100 puta bila prijatelj, čak i kad se svađala sa Stefanom, ne zato što se mi neki parovi ne svađamo na žustiji načim, ali postoji način da se to ublaži - žestoko je oplela Rialda.

- Mislim da su oni uživali u tim svađama. Izgleda mi kao da, ruku na srce, ljudi koji kukaju više su podržani, kao da su hteli da bude jadna Jovana, ona je istrpela zbog ljubavi. Jovana ima jezik i svašta zna da kaže i jako je prgava. Ako ti odgovaraš tako ljudima koje ne poznaješ, što nisi rekla čoveku koji ti je rekao ovo i ono ili da ne vodeš sebe u situaciju da kažu da trpi? Kad sve sumiram i vidim gospodina tatu, kao da su hteli sve tako da naprave, kao da su imali viziju. Šta komentarisati kad čovek priča o famoznom bazenu? Imaš bazen, svaka čast. Više je trebao da vodi računa kako da objasni sinu da bude mudar i staložen. Vi ste nama servirali vašu vezu, uvrede, gurkanja, Anđela, Vladimira. Nisam znala da Anđelo postoji. Sve što smo komentarisali gospodine Osmane, vaš sin je servirao. Ne bi svaka ćena da se pr*a sa vašim sinom - nastavila je pevačica.

Kurir.rs/K.Đ.

