DONELA SAM NAJGORU ODLUKU U SVOM ŽIVOTU Rialda progovorila o PREKIDU TRUDNOĆE, a onda se dotakla i BURNE SVAĐE sa Čorbom!

Rialda Karahasanović progovorila je o prekidu trudnoće i svađi Milanom Jankovićem Čorbom.

Nime, gledateljka je napala pevačicu da je bahata

Ne dopada mi se. Da nisi našla tog dečka koji nije progovorio, ne znam ni kako se zove, ne znam koga bi našla - nastavila je gledateljka žestoko. Najfatalnija, a bahata, ne znam gde to prolazi. Nemam ništa protiv nje ona je draga, lepa, simpatična, ali bahata. Meni i mojim bližnjima ta bahatost ide na živce. nju nikad nisam čula ni videla, niti ovog dečačica koji nije progovorio. Kenan je na granci antipatičnosti. Šta da mislim kad nije progovorio dve reči? Nisam čula i videla dok se nisu prijavili u Zadruzi, nisu mi svera interesovanja - nastavila je gledateljka.

- Možda je htela da nam ispriča šta je pravila za ručak - rekla je Rialda.

- Koliko ti je teško pala Čorbina osuda zbog prekida trudnoće i njegovo iznošenje mišljenja na taj način? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Instagram

- Nije mi teško palo. Ja najbolje znam šta sam prošla. On je izvukao iz moje priče, možda sam se pogrešno izrazila. Pričala sam u naletu emocija i on je shvatio na pogrepan način. Kad sam htela da objasnim, naišla sam na zid i osudu, bez da pokuša da shvati iz kog sam ugla gledala. Kad sam izašla videla sam da on nije jedini, da ima raznih komentara i osuda i komentarisanja baš na taj način. Kad smo bili oteti proveli smo 2-3 dana zajedno i uspela sam da skapiram njegov način razmišljanja i kakvi su njegovi kodeksi. Čin koji sam uradila prva osuđujem. Uvek govorim da nisam pi*ka, tad sam bila najveća. Imala sam toliko problema i strahova. Stavila sam to ispred svega toga jer nisam htela da pravim socijalne slučajeve. Nisam htela da moja porodica ispašta zbog mojih loših postupaka. Nije novac prioritet, nego sama situacija u koju sam se sama dovela. Meni je u tom momentu bilo milion stvari u glavi, pokušala sma da mu objasnim, ali sam dolazila na zid. Nije stvar bio internet, avionska karta i noac. Stvar je bio strah jer nisam mogla da se oslonim na sebe. Ima toliko žena koje su same podigle decu, ali nisam mogla da se oslonim na sebe. Smatram da nisam bila sposobna da omogućim osoobi jedinoj koju ću da volim više od sebe. U tomnaletu sam se pogrešno izrazila. Rekla sam da dečko sa kojim sam ostala u drugom stranu bio situairan i on je mogoa, ali ja nisam mogla da se oslonim na sebe. Napravila sam problem i donela sam najgoru odluku u svom životu - pričala je Rialda.

kurir.rs

Bonus video:

03:08 EKSKLUZIVNI SNIMCI SA GLAMUROZNE PROSLAVE ROĐENDANA DIDI DŽEJ: Želim da večeram sa MADONOM, vreme je da me svi sa BALKANA podrže!