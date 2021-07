PAULI JE DOSTA JEDAN RIJALITI: Ne ulazim u Zadrugu 5, a Frana sam PRECRTALA iz života, tata mi je otvorio oči

Bivša učesnica "Zadruge" Paula Hublin ističe da je četvrta sezona bila stresna za nju i da ne čita poruke od fanova, ali ni od hejtera.

- Okej se osećam nakon rijalitija, pomalo stresno, ali sam svesna da moram da idem dalje. Ne čitam i ne otvaram poruke. Ne zanima me to i ne bavim se takvim stvarima, niti sam gledala pojedine klipove iz rijalitija. Fokusirana sam da od sebe napravim nešto, a ne da se vraćam u prošlost - poručuje Paula i objašnjava da nema nameru da ponovo ulazi "Zadrugu".

- U novu sezonu rijalitija sigurno neću ulaziti, to je moja konačna odluka. Sa druge strane čekam da mi legne honorar od ove sezone i da mogu konačno da ga trošim. Sve ću uložiti u muzičku karijeru kako sam i zamislila. Želim da napravim nešto od sebe nakon "Zadruge" i uspeću u tome. Nakon burne ljubavi pred kamerama deluje da je Hublinova definitivno stavila tačku na odnos sa Franom Pujasom. Kod nas dvoje je definitivno kraj. Očevi saveti nakon rijalitija su promenili moje mišljenje o Franu, ali sam i ja uvidela sama neke stvari. Osuđena sam bila na njega unutar imanja. Konstantno mi je njegova pojava stvarala stres i tenziju. Sada konačno mogu da udišem vazduh bez Franovog prisustva. Odlučila sam da se fokusiram na sebe. Ništa mi veza s njim ne bi dobro donela. Svako će svoje pravo lice pokazati, a on je već to počeo da čini. Ne bira s kojom će devojkom završiti u krevetu - ističe bivša zadrugarka koja se ne kaje zbog ulaska u rijaliti.

- Ne kajem se svih prilika koje su mi se ukazale nakon rijalitija, ali što se tiče stvari i odluka koje sam tamo učinila, toga svakako da. U svakom zlu ima neko dobro i potrebno je vreme da se izdignem iz svega. Pokazaću se kakva sam i šta zapravo mogu. Sa druge strane okej je situacija sa roditeljima, svakodnevno vodimo razgovore i usmeravaju me na pravi put. Paze na mene da ne napravim neku glupost, zameraju mi loše ponašanje. Svi se trude da sve to bude dobro i da se nekako izdignem iz svega i da uspem u tome što želim - zaključuje Paula Hublin.

VUK MOB I JA SMO SAMO PRIJATELJI Pošto je na društvenim mrežama osvanula njihova zajednička fotografija, Paula otkriva da su ona i pevač Vukadin Gojković poznatiji kao Vuk Mom u prijateljskom odnosu. - Nema tu ničega između nas. Družimo se kao što smo to radili i u "Zadruzi". To se sve znalo da ćemo se nas dvoje ponovo sresti i biti bliski kao prijatelji. Pravi se velika drama i tenzija oko svega. Saradnja je u pitanju, između nas dvoje, toliko smem da otkrijem. foto: Kurir

