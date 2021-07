IMALA JE PONUDE KAO NIKO NIKAD, A ONA JE ODBILA ZBOG MENE! Tomović otkrio koji USLOV je Ivana imala da uđe u Zadrugu! (FOTO)

Bivši zadrugar Vladimir Tomović i bivša žena Nenada Aleksića Ša, Ivana ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom.

Vladimir je nedavno ugostio Ivanu u Baru, a sada je otkrio da ona pati otkako nisu zajedno u njegovom rodnom mestu. Njih dvoje su se i te kako zbližili otkako ju je reper prevario u rijalitiju sa Tarom Simov.

foto: Instragram, Ana Paunković, screenshot

Da li je Ša kontaktirao s tobom nakon izlaska?

- Pogledao sam neka izvinjenja meni, nema potrebe da kontaktira sa mnom ako ga zanima da li sam mu oprostio? Prihvatam izvinjenje i to je to.

Vladimire, da se osvrnemo na učešće u rijalitiju. Kada zatvoriš vrata, to je kraj?

- Ružno je o sebi da pričam, ali nema nazad. Ja sam seljak, čovek iz Bara, ali definitivno mora da se zna da ja neću klečati ni pred kim. Ja sam ove godine skroz bio neispoštovan od strane produkcije. Sad vidim i da sam tužen. Stigli su mi papiri. Ne zanimaju me tužbe. Neću nikad platiti te kazne. Nikada neću dati ni dinar, neka zna ceo svet. Ako treba da idem na robiju 100 godina, ja ću da idem, ali oni od mene ni dinar neće dobiti. Nikada više za siću ne bih ulazio u rijaliti. Nikada ne bih dozvolio da budem rob rijalitija ili bih bio najplaćeniji ili me nikada ne bi bilo. Ja sam ti sa brdovitog Balkana, kod nas žene dolaze. Iako bude žena sa strane, ona će doći ovde - rekao je on i dodao:

- Ja sam krvavo zaslužio sav novac koji sam uzeo od Pinka. Mogu da me tuže, oni su mašina, ja sam seljak čovek iz Bara, ali definitivno mora da se zna da ja neću klečati ni pred kim. Ako žele mojih 50.000 evra, moraju da znaju da ih dobiti neće. Sve i da imam milione... Krvario sam tamo mesecima, zna se čega sam se sve odrekao. Ne pada mi na pamet da platim - objasnio je on.

Ukoliko bi Ivana tebi rekla da ulazi u "Zadrugu", da li bi je podržao?

- Podržao bih je, ja nisam znao da je ona prijatelj s mojim bratom, ja sam je podržao i nju i njene stavove. Njena odluka, ali mislim da nije osoba da uđe u rijaliti. Imala je ponude kakve nikad niko nije imao, a ona je odbila zbog mene, njen uslov je bio da uđem s njom u rijaliti.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/I.B/S.telegraf

Bonus video:

05:00 SVAKI DINAR KRVAVO SAM ZARADIO, ALI SAM POGREŠIO! Vladimir Tomović uključio se UŽIVO na mreže, otkrio sve detalje DISKVALIFIKACIJE