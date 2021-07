NADICI SAM DAO VETAR U LEĐA PA JE POBEDILA, A ZBOG NJE JE ISTO NEKO KUKAO I PLAKAO: Lepi Mića surovo o pobednici rijalitija i KIJI

Lepi Mića progovorio je o pobedi Nadice Zeljković u rijalitiju, za koju kaže da je ljubavnica, iako je poštuje.

Mića je surovo komentarisao njeno učešće u "Zadruzi 4".

foto: Printscreen

"Mogu samo da kažem da je pobedio neko ko je najmanje pažnje skrenuo na sebe. Ja sam taj način pre koristio, ali ja podržavam sada prave brakove, mene to više ne zanima, neću braniti nijedan brak. Nadica, kao majka Kije Kockar je imala prava da kaže šta hoće, ali nije imala prava kao ljubavnica gospodina Kockar. Nadica je uradila isto što je uradila Maja, Tara i Kristina. Trebalo je nekada da bude u košu Tare. Da, istina je da je Nadica zasluženi pobednik, neko ko je odgojio svoje dete kako treba, to niko ne može da ospori. S druge strane je Nadica neko ko se mešao u brak, zbog Nadice je neko možda isto kukao i plakao. I to treba da se kaže. Može Kija na mene da se ljuti koliko hoće. Vidim da Kija sa mnom neće ni da se pozdravi", prokomentarisao je Mića.

"Nemam šta ja da budem zadovoljan ili ne, pobedio je neko kome je narod dao poverenje, ko se borio za pravu stvar. A da li je ta osoba legitimna, to je sada druga stvar. Nadica je u svim tim stvarima uživala i narod je sve prepoznao. Ali su mnogi to radili, pa niko nije primetio. Ponavljam, ja sam taj koji je to rekao za nominacijama, pa je ona krenula u ofanzivu, tu sam dao vetar u leđa Nadici, zato sam ja negde ljut", rekao je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

