BILA U VEZI SA OPASNIM MOMCIMA I DRUŽILA SE SA NAVIJAČIMA! Paula iskreno o svojoj burnoj PROŠLOSTI, priznala da ju je OTAC TUKAO!

Bivša rijaliti učesnica Paula Hublin otvorila je dušu i progovorila o detinjstvu, otkrila je da je bila veoma problematična.

foto: Printscreen/Zadruga

Otkako si izašla iz rijalitija, tvoj otac je konstantno s tobom. Zašto je to tako?

- Stalno je sa mnom i moram mu biti tu na oku. Njemu su najviše zasmetale moje veze sa Franom i Tomom. On nije znao mnoge stvari o mom odnosu sa Franom i mnogo se razočarao u mene. Izgubio je poverenje u mene, ali se nadam da ću ga polako vratiti.

Da li ti je žao što tvoj otac prema tebi nije bio strog u tvojim tinejdžerskim danima?

- Moram da priznam da je bio jako strog, ali ja sam uvek išla po svome. Trudio se da me nauči mnogim stvarima, ali ja sam uvek radila kontra od onoga što mi je on govorio. Takva sam da kada mi neko kaže da nešto ne mogu, ja onda u inat pokažem da to mogu, ali sada, kada pogledam unazad, kajem se što ga nisam više slušala.

foto: Printscreen/Zadruga

Da li te je tata tukao kada si bila mala?

- Naravno da je znao da me kazni kada napravim neku glupost, ali ništa strašno.

Kakvo je bilo tvoje detinjstvo i tvoje odrastanje?

- Uf, pa to je bilo turbulentno, ne znam odakle da počnem. (smeh)

Šta si radila?

- Bila sam jako problematična, kad god mi je bilo dosadno, tražila sam akciju. Imala sam faze kada sam se družila sa navijačima i bokserima. Sve me je zanimalo, išla sam dotle da sam htela da budem manekenka i misica.

Da li si volela opasne momke?

- Jesam! Imala sam veze sa opasnim momcima. Bilo je tu i momaka koji su sa druge strane zakona. Ne kajem se zbog toga jer ti odnosi mi nikada nisu bili problematični, meni je to u tom periodu bilo sve zanimljivo jer sam naučila u tom momentu nešto novo. Bila sam jako mlada, ali namazana.

Da li ti za sebe možeš da kažeš da si dobar čovek?

- Ja sam u isto vreme i ološ i rajska duša, ali ja mislim da jesam dobar čovek.

„Zadruga 4“ se završila pre dve nedelje... Kakvi su komentari ljudi kada te sretnu na ulici?

- Iskreno, otkako se završila „Zadruga“ retko izlazim iz kuće. Pišu mi mnogo, ali se trudim da ne čitam previše poruke, ne želim da se opterećujem.

Da li ti se javio neki momak koji ti se dopao?

- Ne! Ja trenutno nemam ni volje, a ni želje za novim upoznavanjima, ja prvo moram rešiti sama sa sobom neke stvari i treba da raščistim neke odnose iz prošlosti.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Alo/M.M.

Bonus video:

00:05 STEFAN KARIĆ TOTALNO SE PROMENIO: Miljenik žena ima novu frizuru i dve BOJE NA KOSI! Šta će reći MISICA?