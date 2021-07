LEPOM MIĆI POPUSTILE SVE KOČNICE! Zola se oglasio i doveo ga do LUDILA, pljuštale UVREDE: Ako si MUŠKARAC, vodi devojku u Derventu

Ivana Šopić pročitala je poruku koju joj je poslao Lazar Čolić Zola, a Lepi Mića je pobesneo u studiju.

- Pozdrav drugarice, želeo bih da pozdravim tvoje goste, Srpsku Hali Beri i gospodina Pržulja, bivšeg prijatelja. Izvini mu se što nema moć da živim u Knez Mihajlovoj, moja trenutna je priroda i društvo i ukoso i nakoso. Ako steknem možda ćemo biti prijatelji iskreni, a do tad zahvalan sam za sve što je uradio za mene u prethodnim sezonama jer mi je to uvek prrebacivao, ali ovog puta mislim da je zagaao sa pogrečnim dezinformacijama pogotoov kada su u pitanju cifre - glasila je poruka od Zole.

foto: Printscreen/Pink TV

- Znači Zola nije demantovao da je bio sa Miljanom. Broj dva on se bahati tamo. Iznajmi stan u Ritopeku, spomenuo sa Rušan, Meljak. Rekao sam da se bahati i koji su to ljudi koji žive po kafanama. Iznajmi stan, dovedi Miljani u stan i budute porodoica. Sram te bilo Zola za ovo što radiš. Neka demantuje da je bio sa Miljanom, zato je ona sagla glavu sad. Ja nisam bogat čovek samo sam normalan, ne bahatim se po kafanama, kao što on radi. Miljana je meni rekla sasvim drugu priču za njegovog oca. Mnoge stvari koje je Miljana rekla, ja nikad loše nisam rekao za njega, oni se sad kao čuvaju. Uzmi na sebe rizik i odgovornosti i stvaraj porodicu, mani se aparata i kafana. Voliš Miljanu i vodi je u Derventu - ludeo je Lepi Mića.

- Miljana, zašto on nije dematovao navode da ste bili zajedno? - pitala je Ivana Šopić.

- Da li su oni u vezi ili nisu, oni su zajedno. Nemam ništa protiv toga, neka budu zajedno, ali ne treba da lažu. Ovo što sam sad čuo je on rekao svojoj devojci, a ona pobegla napolje nije htela da gleda. Na šta liči to? Ja sam bio podstanar, ali nisam živeo u kafani. Moja Sara je isto rasla bez struje, nemoj ja da pričam tužne priče. Ako si muškarac uzmi devojku sebi, a ne kao pi*ka da se krije po selima i etno selima. Neka se oglasi mom ku*cu! Imaj mu*a, izađi iz etno sela i živite zajedno - nastavio je Mića.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:06 NAKON DA PRIČA DA JE PREBIO TARU OGLASIO SE ŠA! Reper objavio INTMNI SNIMAK sa SIMOVOM, sve puca od EMOCIJA! (VIDEO)