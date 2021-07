CEO ŽIVOT PAMTIĆU IVANINE SUZE! Kristijan upoznao devojku sa bivšom ženom i ĆERKOM, Kristina se rasplakala i pobegla! SVI DETALJI!

Kristijan Golubović otkrio je kako je prošao susret njegove bivše žene Ivane Veljović i njegove sadašnje devojke Kristine Spalević.

Kristijan je devojku upoznao i sa ćerkom Verom, a ceo susret bio mu je veoma potresan.

"Kada sam izašao i prvi put otišao kući, gde sma živeo sa njom i malom, doneo sam poklone i ručali smo. Tema po temu i došli smo do mementa kad smo dodirnilu temu gde sam sada. Ceo život ću pamtiti te suze i kad je rekla: "Zašto si mi to uradio?". To je griža savest kada gledate osobu koja se nije ogrešila o vas, samo nije mogla da prati ritam mog života. Nije zaslužila da je osramotim javno. Vera je jako inteligenta i u školi je cimaju da tata ima devojku, a mama je proglašena za najbolju osobu. Tata sad ima devojku i to je bilo diskutabilno, ali posle 15 minuta dete oseti figuru zaštitinka, oca. Kupio sam joj lego kocke, pa smo slagali i otišao joj je um na lepšu i bolju stranu", pričao je Golubović.

foto: Printscreen/Instagram

"Otišao sam da podignem pasoš i sredim nešto oko lične karte i poveo sam Kristinu, ne razdvajamo se. Ivana je znala da treba da dođem i donesem poklone maloj za školu. Ona je rekla da je ne stavljam u neprijatnu situaciju, bio sam uporan kao da sam osećao da tako mora. Padala je jaka kiša i ušli smo u zgradu, naišla je Ivana, ona nikad ne ide u pravcu te zgrade, desilo se kao zapisano. Ivana kao veliki čovek krenula je da nas pozdravi, Kristina se okrenula i otrčala na parking. Ivana je odmah meni rekla: "Zašto je pobegla?" Ivana je rekla da ne može da se zamisli, ona je majka, prosula mi njenu konzervativu u lice. Rekla je da je pozovem da ona nije monstrum, ja sam je pozvao, ona nije mogla da veruje. Ivana je pružila ruku i rekla joj da nije ljuta na nju nego na mene. U jednom momentu vidim da Kristina plače, rekla je da ako bi ikada poželela da odustane od mene to bi uradila zbog moje bivše žene, jer joj je toliko žao. Ivana odaje lik svete osobe, ona je normalna, nemam ništa protiv prelepih žena, ali ona je nešto posebno. Uvek kad pričam o njoj steže mi se dijafragma, voleo bih da ostavim dušu i srcu da trpe greške zbog mojih loših postupaka. Ne mogu da dozvolim kad sam jednu prodao, da i drugu pustim niz vodu", rekao je Kristijan.

"Sa Kristinom sada živim u Beogradu. Tu je uz mene za sve što treba, energijom najviše. Osećam se prvi put da sam svoj na svome, bar što se žena tiče. Nisam zaljubljen, ja volim", rekao je Golubović u "Narod pita".

foto: Printscreen

