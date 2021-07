PRVI SUSRET PAKLENE TROJKE POSLE RIJALITA! NADICA, MARKO I ŠA NA ISTOM MESTU: Đedović rešeta repera, a nadovezala se pobednica!

Nadica Zeljković, Marko Đedović i Nenad Aleksić Ša pojavili su se u emisiji "Narod pita".

Nadica i Đedović su stigli ranije u studio, a svi su se pitali da li će se Ša ovog puta pojaviti. On se pojavio i pozdravio sa svima, a onda je počela prva svađa.

"Da, ja sam zvao Đedovića i nije se javio. Zvao sam ga u trenutku kada je stavio ono "Samo nek' se plaća". Ja svuda smem da se pojavim, samo da publika ne misli da nisam smeo da se pojavim. I Marku sam rekao preko poruke, Tara nije problem u našoj komunikaciji", rekao je reper.

"On je problem, nije Tara problem. On sve zna, zna da je istina sve što sam mu pričao, zna da je sve farsa i sprdnja! Tara ima potrebe da bude bitna, jer nije bila onom kome je trebalo i kada je trebalo, to su ti neki kompleksi koje ona vuče, ja to bolje znam od njega. I ona sama mi je rekla, setimo se njene priče sa Đoletom, Čorbom, Anđelom i Nikolom. Ša je bio konstantno tu i bio joj je krupan zalogaj, bila je uporna i dobila je ono što je tražila", objasnio je Đedović.

"Sve bi se isto desilo i da ga je Ivana sačekala. Tara ga je sačekala, imala je cilj da osvoji njega, ostavi ga, kao što je to uradila. Posle je imala cilj i da ga sačeka. Mislim... svi znate šta se tamo dešavalo i koliko je on molio Boga da se pomiri sa Ivanom, ja sam to podržala, mislila sam da je ljudski", komentarisala je Nadica.

