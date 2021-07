HOĆU DA SVI ZNAJU KO JE NENAD ALEKSIĆ ŠA U KRAJU! Reperova komšinica se javila i iznela sve tajne: On nije mangup sa Fontane!

Gledateljka koja se predstavila kao Nina koja živi u komšiluku Nenada Aleksića Ša otkrila je ko zapravo reper.

Ona je otkrila da veoma dobro zna ko je Ša.

"Nije bilo u redu. Gospodnu Ša, imam da kažem da sam komšinica i da vrlo dobro znamo ko je Ša i da se ne predstavlja za nekog mangupa sa Fontane, to je lažurija. Neka ne priča da ga komšije vole, to nije tačno. Mi smo ulaz i gledali smo gde je živeo sa onom divnom ženom", rekla je gledateljka.

"Jeste, oterali su me, ne vole me", bio je ironičan Aleksić.

"Naravno da vas ne vole. Ne podržavaju tu dvoličnost. Neću da vas vređam, ali onakvo pljuvanje prema onakvoj divnoj dami, ona žena vas je ako ništa prala i peglala. Znam vrlo dobro u salonu sam i vas viđala, a ona je cele dane provodila radeći", dodala je gledateljka.

"Vidimo se u kraju", odbrusio je reper.

"Hoću da svi znaju ko je Nenan Aleksić Ša u kraju, tvoje pozivanje na Fontanu je bruka ljudi sa Fontane. Po svim društvenim mrežama može da se vidi, a u kraju da ne pričam. Njegovo otac je bio non stop u kraju, a više ne sme da se pojavi. Viđali smo ga non stop", pričala je gledateljka Nina.

"U emisiji je izjavio i Tara je očigledno sedela u publici, on je odvratno popljuvao ženu. Zamisli uzela mu 130.000 evra, mogla je sve da mu uzme, njemu je to i advokat rekao... Je l' vi znate da njegova majka krvavo zarađuje pare dok on poklanja jednoj, neću da vređam?", nastavila je gledateljka u emisiji "Narod pita".

