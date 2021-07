NISAM IMAO INTIMNI ODNOS POSLE RIJALITIJA: Janjuš se setio prvog rijalitija, otkrio šta je tada bilo sa Anom Korać i kako je SADA!

Bivši rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš progovorio je o bivšoj devojci Maji Marinković i istakao da ga ne zanima šta ona sada radi.

On je komentarisao navode da Taki Marinković priželjkuje Mensura Ajdarpašića za zeta, pa otkrio da li sada ima devojku.

foto: Printscreen

"Ne interesuje me, izbacio mi je iz usta, ne želim da komentarišem. Hvala Bogu da nisam podoban za zeta od takvih ljudi. Niti ih spominjem, niti me zanimaju. Ceo taj odnos me ne zanima. Nisam bio ni sa jednom devojkom od kad sam izašao. To što se slikam sa prijateljicama, ni sa jednom devojkom nisam imao intiman odnos od kada sam izašao iz Zadruge", rekao je Janjuš u emisiji "Narod pita", pa nastavio o Ani Korać:

"To nije bilo toliko vidljivo jer su tu bili u temi Kija, Sloba i Luna, bili smo u drugom planu. Sećam se da smo se baš lepo družili. Tako se ne družimo sada, Ana ima nekog momka, ona mi je stvarno prijateljica. Nju ne bih za kumu, ali ne bih joj ni bio kum."

foto: Printscreen

