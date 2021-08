STRPAO ME U AUTO I MALTRETIRAO: Dragana Mitrović opisala svaki detalj DRAME sa bivšim mužem, ni na svadbi nije bilo LAKO!

Dragana Mitrović otkrila je svima da li se čula sa bivšim suprugom o kom je i u rijalitiju pričala.

"Nisam stupila u kontakt sa njim. Bilo je svega, sve što sam rekla je istina. Štitila sam ga, zbog svoje porodice. On mi je prvi šamar udario kad sam bila trudna. Par puta sam se razdvajala, pa sam se vraćala. Džabe su mi pričali, to je neki začarani krug, volela sam ga, ništa mi nije bilo bitno. Prvi put sam otišla preko kad sam sumnjala nešto. Bilo je svega, otišla sam od njega, pravio mi je problema, sačekao me na poslu, strpao me je u auto, maltretirao me je. Šefica me je poslala u policiju da ga prijavim. On je rekao da nema potrebe za zabranom prilaska, pa je obećao da će me ostaviti na miru. Dala sam otkaz, bila sam jedno vreme kod svojih, i tad mi je drugarica rekla da moram da promenim nešto. Da bi mi pomogla, tako sam i otišla. I kad sam na more išla, došao je i opet me maltretirao. Toliko je bio glasan, da je komšija pored došao, pa sam smirila situaciju. A onda se nastavilo, pa je policija došla. To nije ljubav, evo ljubav je ovo što mi pruža Stefan. Bilo je i straha, i to što je sebe uvek stavljao iznad mene. Uvek me je ponižavao", ispričala je Dragana.

foto: Printscreen

"Ja sam i za svadbu plakala, jer me je izveo ispred i izvređao. Kad sam se vratila, sestra je primetila. Ja sam tad bila u četvrtom mesecu", nastavila je Dragana.

"Ja sam imala najstariju sestru koja je umrla. Moja majka je to drugačije podnela, plakala je kad je iša na groblje, dok je otac proživljavao na drugi način. Ali to ne znači da je bio alkoholičar. Desilo se to da smo imali gomilu problema, on nije nikad bio tu, nalazila sam mu tragove na košulji. Imala sam napade anksioznosti", ispričala je Dragana.

foto: Printscreen/Pink TV

