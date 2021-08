BIO JE SA SESTROM SVOJE DEVOJKE, TO GA BOLI! Mića najstrašnije ISPROZIVAO Santanu, opšti haos između bivši cimera! (VIDEO)

Haos između Bora Santane i Lepog Miće se ne smiruje.

- Neka kaže šta je radio kod Mirele u stanu! To pričaj p*čko mala smrdljiva - urlao je Lepi Mića.

- One nisu ponele osnovno vaspitanje iz kuće. Moram još Matoroj da kažem. Takva si kakva si, nekad smešna, nekad dosadna. Jednu stvar ti zameram nemoj da zastupaš prijatelje kada nisu u pravu. To ti je greška, Matora - pričala je gledateljka.

- Neću se ja nikada primeniti, džaba da obećavam, fali mi nešto u mozgu - rekla je Matora.

- Matorice, nikad ne zastupaj pogrešnog čoveka i njegov pogrešan stav. Onda će narod da te ceni, voli i poštuje - nastavila je gledateljka.

- Ranije sam bila mnogo pristrasnija i mnogo sam više ispaštala - nastavila je Matora.

- Ti nisi zla, ali veliki je greh zauzimati nečiju istinu, koja nije istina - rekla je gledateljka.

- Što se tiče ovoga za Boru i ja mu to najviše zameram. Slažem se da sam za neke stvari pristrasna, ali za neke nisam - dodala je Matora.

- Sram te bilo i za ove reči koje si uputio Miči, samo zato što je naveo šta je bilo u Zadruzi. Mićina ćerka je na ponos svojih roditelja - rekla je gledateljka.

-+ Kada kažete ono što je istina, čovek u nemoći skače i govori stvari. Milion puta me je vređao zbog toga. Sad ovde iste stvari radi i vređa mi ćerku. Bio je sa Mirelom u stanu, nemoćan je. Bio je sa sestrom svoje devojke, to ga boli i ujeda! On i Mirela su isti, samo oni istinu znaju! Šta će Bora Santana sa čijom sestrom je u vezi, koja ga nije volela, bili su u strašnoj svađi. Ja sam na ovo navikao, to govori o njemu i njegovoj nemoći. Može da radi šta god hoće, to je Bora Santana. Ja sam ga savetovao tamo kao otac, a meni vređa ćerku, to je Bora Santana - nastavio je Lepi Mića.

- Jovana, kada si ušla nisi se javila Mići? - pitala je Ivana Šopić.

- Ne, ja kad sam ulazila ni on se meni nije javio. Kad sam izlazila imali smo žestoki sukob. Ja sam se svađala sa mojom majkom zbog Miće. Nemam problem da mi kaže neke argumente, uđemo u sukob. Nikada nisam prva počela. Nismo trenutno u dobrim odnosima, ne treba nas niko da svađa. Neke stvari su me povredile, on to zna, ljuta sam na njega. Postoje ljudi koliko god da ne želim da se svađam, mene to ponese. Nemam problem sa Mićom da uđem u raspravu, da mi se javio, javila bih se. Navikla sam da on bude uvek tu, a onda sam pogledala neke klipove. U ovoj sezoni mi se nije pokazao kao prijatelj. Sve je to krenulo od Frana, Sanja i Anđelo su došli posle - rekla je Matora.

- Njen najbolji prijatelj mene vređa najstrašnije, ne mogu biti prijatelj. Nisam ja nikoga terao. Ja sam otvoreno rekao da Sanji želim to i to - dodao je Mića.

- Mića je mene na početku mene tešio, da bih ja posle videla klip kako je on posle otrčao kod Sanje i Frana i rekao da je rešio sve i da mogu slobodno da se vole - nastavila je Matora.

- Zato što je Fran rekao da se boji Matore. Fran je otišao sam u vrt i zvao mene, a prvo je Sanja plakala. Rekao sam ako je samo to problem, a ne da me šalta i da se vadi ako neće da bude sa njom - pričao je Mića.

- Mene je čak to i zbližilo sa njim! Vrlo dobro znaš kako je ta veza nastala! Da li je to normalno ili nije znaš koliko me boli ku*ac! Dečko mi ružnu reč nije rekao. Car me nikad nije pljunuo, a ti koji si mi kao ćale, gledala sam klipove. Lagano me je sklanjao da bi gurao Sanju - urlala je Matora.

