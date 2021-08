ODNOS SA OSMANOM JE SAVRŠEN, KUĆA JE RAJ NA ZEMLJI: MISICA uživa u LJUBAVI sa KARIĆIMA, Stefan progovorio o NJENOJ porodici!

Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević ne razdvajaju se ni nakon što su izašli iz rijalitija, pred čijim kamerama su započeli svoju romansu. Oni su sada govorili o svom životu posle "Zadruge".

foto: Printscreen

Dosta vremena je prošlo od završetka Zadruge, počeli ste da živite zajedno, kako provodite vreme i Jovana kako si se navikla na novi dom?

- Svaki dan nam je identičan, užurbano ustanemo, imamo obaveze, da ispoštujemo emisije, novinare, porodicu i prijatelje koji su nas željni. U kući najmanje vremena provodimo, a kada smo tamo - raj na zemlji. Uživamo, lepo nam je, slažemo se, nemamo nikakve probleme, raspoloženi smo, nemamo ništa što može da nam uspori ritam i učini neraspoloženim. Stvarno je prelepo i uživamo u životu - rekla je Jovana.

- Slažem se - dodao je Stefan.

Stefanov tata Osman te je podržavao i pre nego što je on ušao u Zadrugu, kako se sada vas dvoje slažete i kakav vam je odnos?

- Čak i kada Stefan nije bio deo rijalitija on je apsolutno bio uz mene, slagao se u svakom mom izlaganju i stajao na moju stranu, čak je i pisao pesmice i stvarno mi je jako drago. Otkad je Stefan ušao i otkad smo ušli u odnos, on je bio neko koje glasao za našu ljubav, neko ko je video neke lepe svari u meni i dobre osobine. Jako sam ponosna, srećna, drago mi je i slažemo se savršeno. On je prosto gledao 10 meseci i ponaša se prema meni kao da me zna apsolutno drugo, ja još malo opipavam teren. Tu je poštovanje i zahvalnost što je bio uz mene. Ja sam presrećna i odnos nam je apsolutno savšen, pozdrav ovim putem za njega, uživa na moru sada - pričala je Jovana Ljubisavljević.

foto: Printscreen

Kroz rijaliti se dosta pričalo o vašim porodicama i da li podržavaju vašu vezu. Da li ste uspeli svi zajedno da sednete i porazgovarate?

- Nismo svi zajedno, njegova i moja porodica. On je bio kod moje proodice, kao što sam i ja kod njegove. Baš smo sad došli sa brodića gde smo bili sa mojom porodicom, njegovi su trenutno na moru. Planiramo svakako da se svi okupimo i da provedemo dan svi zajedno, to nam je u planu. Ovako odvojeno jesmo i svi se slažemo, volimo i podržavamo, sve je u najboljem redu - rekla je Jovana Ljubisavljević.

Stefane, kakav je tvoj odnos sa Jovaninom prodicom?

- Isto fantastičan odnos sa Jovaninom porodicom, prihvatili su me kao da se znamo 100 godina. Prihvatili su me prvenstveno kao Jovaninog dečka, potom i kao svoje dete. Stvarno imamo neverovatan odnos. Nisam mogao da vereujem, nisam ni zamišljao da će to tako biti - rekao je Stefan Karić.

foto: Printscreen

Kakve još imate poslovne planove, da li imaš nameru da nastaviš da se baviš modelingom?

- Dok imam ove mere, mladoliko lice i ovu kosu, mislim da mogu. Ne bih prihvatala duže angažmane, nešto što mi ne odgovara jer ne bih podnela da se razdvojim od Stefana, niti mi se putuje bez njega. Malo sam se umorila od rijalitija, pa bih da se resetujemo zajedno. Ukoliko budu neke ponude koje su prihvatljive i dobre za oboje, naravno da, da. Ja sam otvorena za dosta toga, shvatila sam tamo koliko sam talentovana za dosta toga - ispričala je Jovana.

Kad smo već kod putovanja, da li ste isplanirali neko zajedničko putovanje i gde ćete na odmor?

- Naravno da smo planirali i da ćemo otići prvom prilikom, kada budemo bili u mogućnosti - rekao je Stefan Karić.

Bliži se Stefanov rođendan, Jovana da li pripremaš neko iznenađenje?

- Bliži se. On je neko ko zaslužuje mnogo, ne znam koliko ću uspeti u tome. Mislim da ću biti originalna i da ću ga svakako iznenaditi. Mi smo dobili najveći poklon, životni, što smo izdržali i što smo i dalje zajedno, što se borimo kao lavovi protiv nekih stvari. Dokle god smo ovako srećni, to je naš najveći poklon, rođendani neka se ređaju. Ja sam presrećna i iznenadiću ga sigurno, videćete već i kako - ispričala je Jovana.

- Pričao sam joj da se ne opterećuje oko toga, nije meni to toliko sad... Samo mi je da znam da se ona potrudila - nadovezao se Stefan.

U Zadruzi ste znali da pokažete dozu ljubomore, oko čega ljubomorišete jedno drugom u spoljnom svetu?

- Pa iskreno, ne ljubomorišemo. Nismo imali ni jedan problem - rekao je Stefan Karić.

- Sva ta nesigurnost koju smo koju tamo doživeli kao da se nulirala, kao da je bila test za ovo što uspešno rešavamo svaki dan, bez i jednog problema. Naravo da postoji doza "ko ti je ovo, odakle je znaš" i obrnuto, jer nismo živeli u spoljnom svetu. Mislim da se sve to uz ljubav, toleranciju i poštovanje nivelišete - nastavila je Jovana.

foto: Printscreen

Je l' imaš njegovu šifru od telefona?

- Imam, ima i on moju. Tu smo, konstantno zajedno, malo bacim pogled, baci on, sve je to normalno. Imamo poverenje, sve dok smo srećni i zaljubljeni nema tu mesta za ljubomoru koja može da poljulja - odgovorila je ona.

Da li možemo da učekujemo uskoro svadbu i prinovu?

- Možete svašta da očekujete, ni mi više ne znamo šta može da nas snađe i da očekujemo - odgovorio je Stefan.

- Što da ne? To i jeste cilj građenja odnosa i veze i ljubavi kada se dogode. Mi radimo na tome da to traje, da bude sve jače i što da ne da se kruniše nečim lepim? - nastavila je Jovana.

foto: Printscreen/Zadruga

