METUZALEM I RIJALITI SURFER! Rialda čula kako je Lepi Mića ogovara, pa uzvratila i to ŽESTOKO, ne pada joj na pamet da ĆUTI (FOTO)

Lepi Mića je u emisiji tokom razgovora sa Jovanom Tomić Matorom istakao da je Rialda Karahasanović bila ta koja je sa njom flertovala i dala joj povod da joj se ona udvara.

Pevačica nije mogla da prećuti, već mu je putem storija na Instagramu žestoko odbrusila starijem, bivšem cimeru.

"Zamolila bih ovog metuzalema od Miće da svoje projekcije ispoljava na one što im je služio kao "rijaliti sufler". Ako sam ja flertovala sa Matorom, onda sam i sa tobom jer u onoj ženskoj garderobi si mi neodoljiv", započela je Rialda, a potom nastavila:

"Boli me k*rac kome sam se ja sviđala i ko je šta hteo jer ja da sam htela bilo šta drugo osim svoje veze, to bi se i realizovalo, u to budite sigurni. Za sve Matorine sprdnje i dobacivanja dok smo se družili Kenan, Matora i ja, Kenan je i te kako znao, tako da te fore "Rialda ima dogovor, Kenan marketing", nabijem zajedno sa vama i tim teorijama."

