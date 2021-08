BILO ME SRAMOTA DA POGLEDAM DETE, ODUZELA SAM SE! Kristina do detalja opisala kakav je bio susret sa Kristijanovom bivšom ženom!

Kristina Spalević u srećnoj je vezi sa Kristijanom Golubovićem, a sada je otkrila kako je proteklo upoznavanje sa njegovom bivšom suprugom.

Ona je rešila iskreno da ispriča šta se tačno desilo tog dana.

foto: Printscreen

"Biću maksimalno iskrena što se ovoga tiče. Bili smo u Kragujevcu, nije mi na pamet palo da izađem iz auta, on je nosio detetu poklone. Kristijan hteo da se ošiša, terao mene da radim nokte. A salon je bio pored njegove zgrade. Ja izlazim i samo u jednom trenutku vidim Ivana, samo sam se okrenula, ja sam se sakrila, nikad nisam tako kukavički postupila. Bilo me je sramota. Zvala sam mamu, i samo u jednom trenutku čujem da me neko zove. Nisam to očekivala, dozivala me je Ivana, i stala sam ovako. Nikad se nisam tako u životu, ne mogu da kažem da sam se uplašila. Ja sam nju posmatrala kao neku strogu ženu, a ona mi je prišla, pružila ruku, u jednom trenutku me je samo zagrlila, nisam mogla ništa da progovorim. Bilo me je sramota da pogledam dete, i onda je Kristijan otišao da se frizira, pritom tu su njegove drugarice i poznanice. Pozvao me je sa strane, i tek tu su mi krenule suze", pričala je Kristina.

foto: Nemanja Nikolić

"Koliko si ti vremena provela s njom, je l' ti je rekla nešto?", pitao je voditelj.

"Rekla je njemu, i znam da sam ja na njenom mestu, ne bih ni ja krivila treće lice. Nemam pojma o čemu smo razgovarale, ja sam bila oduzeta. Čisto iz neprijatnosti smo krenule da komentarišemo i pričamo nešto. Bilo mi je neprijatno, i stiže mi poruka od Kristijana da dođem. Ona je nenormalno prijatna žena. Bilo bi bolesno da se družimo nas dve, osudu nisam videla s njene strane, a mislim da njega i te kako krivi, jeste povređena. Drži se ona, ali prema meni nema ništa tako", nastavila je Kristina u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:11 JANJUŠ PUTUJE SA ĆERKOM KA BUDVI: Bivši rijaliti igrač ne časi časa, spreman je za letovanje, a Maja za to vreme PROVOCIRA TELOM!