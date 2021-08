DEČKO JU JE SAČEKAO POSLE RIJALITIJA: Sandra Rešić razvezala jezik o ljubavnom životu, stalno joj šalju BEZOBRAZNE fotke!

Sandra Rešić otkrila je šta se dešava na ljubavnom planu u njenom životu.

Gledaoce je zanimalo da li ju je dečko sačekao kada je izašla iz rijalitija.

"Da, sačekao me je, i to je to. Nekako smo se dogovorili da se stavi tačka i zarez. Nije pauza, to je pronalaženje sebe, s moje strane, mislim da mi je to potrebno. Uopšte nemam udvarača, samo prestanite da mi šaljete slike polnih organa", rekla je Sandra.

foto: Printscreen/Pink TV

"Da li stvarno možeš da lažeš da nikad nisi podržavala Taru i Ša?", bilo je sledeće pitanje.

"To sam pričala već, postoje klipovi gde ja pričam šta mislim o njima, kako urlam na nju...Ako je neko branio brak Ša, odlazio kod drveta da moli za poziv za njega, borila sam se, sklanjala sam ga, svađala se s Nadicom zbog toga...I kad je došlo do toga da bilo kakvo pokriće, tada sam se borila da se ustane i kaže toj Ivani, desilo se i da se zaljubio. Ispalo je da sam ja prevarila na kraju, ispadam ja najgora, oni ispali sveci, oni se podržavaju", govorila je Sandra u "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.