TO JE GENERACIJSKI JAZ! Kristina i Kristijan se samo oko ovoga SVAĐAJU, Golubović neće da pogazi svoje KODEKSE!

Kristina Spalević otkrila je oko ćega se svađa sa izabranikom Kristijanom Golubovićem.

Naime, ona smatra da se sve dešava zbog "generacijskog jaza".

"Rekla si da si ostavila ceo život iza sebe i da se ti i Kristijan oko tih stvari i svađate?", pitao je voditelj.

- Svi smo upoznali Kristijanovu stranu i znamo za njegove kodekse i principe. Ne mislim na neke nenormlane stvari, samo stil života. Počevši od cigareta, kad odem da pevam da li ću popiti, muško društvo. Kristijan mi je i rekao da mu se niko nije javio da kaže nešto dobro o meni. Baš zato što i nema takvih, rešila sam dobro da pričam o sebi. Imala sam toksične ljude u životu, pokušavam da se uozbiljim i posvetim porodici. Svađamo se oko cigareta, ali dobio je i ogromne dezinformacije. Žao mi je što znam da su mu 10% dali istine, on je mene prihvatio da tim dezinformacijama - rekla je Kristina.

foto: Nemanja Nikolić

- Ispada kao da braniš Kristijana. On reaguje tako, neke stvove koje je i on imao pogazio je, počevši od prevare. Mislim da nema pravo da ti zamera. Posmatram vas kao par i malo mu je muka od tog stava, ako si j. 300 žena onda si frajer. Malo mi je to Kristijanovo, svašta radim, svašta je i ispričao, o ženama, a onda zamera ovo i ono. Ti kao žensko treba da držiš do svog dostojanstva i da se boriš za sebe - ubacila se Sandra.

- Imala sam faze gubljenja, izlaz iz probleme sam tražila. To je i generacijski jaz. Ako nisi takav, postane normalno, jer to ti je u okruženju - dodala je Spalevićeva u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.