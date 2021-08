NA KRAJU SVI POVUKU TUŽBE OD STIDA I BLAMA: Kristijan Golubović otkrio kakav je sa bivšim cimerima i koje planove ima sa Kristinom

Bivši rijaliti igrač Kristijan Golubović otkrio je u kakvim odnosima je sa bivšim rijaliti cimerima, ali i sve detalje ljubavi sa svojom izabranicom.

Došao si sa Kristinom, dopratio si je do studija. Živite zajedno, kako se slažete?

- Odlično. Ponekad se malo porečkamo, ali to je normalno. Sve je normalno, živimo normalno, zabavljamo se, planiramo dosta toga... Putujemo dosta, ali planiramo i da odemo na more.

foto: Nemanja Nikolić

Da li si u kontatku sa Čorbom?

- Gledao sam, nešto sam propratio kad je gostovao u emisiji, ali sa svima sam ukinuo kontakt, jer sam imao jaku temperaturu i neko trovanje hranom, jedva sam pretekao. Što kažu stari ljudi, dve nedelje sam skoro bio slomljen, a trebalo je da idem na neki kraći odmor. Ali sa njim bih uvek ostao u kontaktu i sa još par ljudi, ali me niko nije zvao nakon toga.

On je rekao da nije promenio mišljenje o Kristini koje je imao u "Zadruzi". Kako to komentarišeš?

- Pa, to nije u redu. Tu se mi nekako i kosimo. On kad je bio sa Majom, ja sam mu davao neke savete, ali mu nikada nisam striktno govorio šta je ona i kako je ona, i moje mišljenje o njoj. Uvek sam to ublažavao, a ako je to tvoj izbor, ja kao drug treba da te podržim, ili da bar budem neutralan i da se ne izjašnjavam. On je mlad i neiskusan što se toga tiče, možda misli da je i dalje ostao u rijalitiju, ali nema veze, Čorbe je sve oprošteno, jer je moj prijatelj.

foto: Printscreen

Mišel je takođe bio gost u jednoj od emsija, a tom prilikom je rekao da njegova porodica nije podnela nikakvu tužbu protiv tebe.

- Na kraju se ispostavi da oni svi povuku tužbe, ali da su podnosili, ja znam mnoge koji su podnosili protiv mene tužbe i na kraju valjda od stida ili blama povuku, a znamo da je i on sam pretio tužbom i da ćemo to na sudu raspraviti da on nije nasilnik kao "ja" i da će preko suda sa mnom rešiti što ga pljujem, što mu ja branim da nastupa, i tako te neke gluposti.

U prethodnoj emisiji kada si gostovao izjavio si da se Krisitna upoznala sa tvojom suprugom Ivanom, da li je do još nekog susreta između njih dve?

- Nije, nakon toga nije dolazilo do susreta. Ja se od Kristine ne razdvajam, ali njih dve se više nisu viđale, iako sam se ja sa Ivanom video dva-tri puta oko dokumentara vezanu za našu ćerku. To je to. Ja sam sa Ivanom zvanično završio priču što se tiče zajedničnog života, a sa Krisitnom pokušavam sve najbolje i najlepše, a sad ćemo videti kako će vreme da nam pruži šansu.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

