MIRELA ME MOLILA DA IH ODVOJIM! Lepi Mića otkrio detalje odnosa Bore, Milice Kemez i NJENE ROĐENE SESTRE: Ona mu sve prašta!

Lepi Mića sinoć je imao priliku da odgovara na pitanja gledalaca o dešavanjima iz poslednje sezone Zadruge, pa je otkrio detalje odnosa Bore Santane, Milice Kemez i njene rođene sestre Mirele.

- Ja moram da pohvalim Boru jer je Milici bio pravi prijatelj - rekla je gledateljka.

- Jesam, ja Milicu volim, ali ona ne sme da bude sa Borom u vezi jer on to nije zaslužio. Ona neće imati mir dokle god mene laže. On nije Milici prvi dečko - rekao je Mića.

- Ona njega voli kao brata, meni tako deluje. On je takav ali oni nisu jedno za drugo - rekla je gledateljka.

- Mene je Mirela molila da ih odvojim, ona je meni govorila da Bora nije za Milicu. Bora je jedna klasična landara, a ona mu sve pravda i prašta - nastavio je Mića.

- On nju ne voli, pa ljudi on je rekao da želi da mu se seme zatre ako bi bio sa njom. Ljudi njoj treba stručna pomoć da bi se sredila. Morate da joj pomognete, vi kao njeni prijatelj. Bora nije za nju, i ona je toga svesna ali šta će. Mora da se spasi toga - dodala je gledateljka u emisiji "Zadruga - Narod pita".

