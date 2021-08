MISICA BRANI OSMANA KARIĆA: On misli najbolje za nas dvoje! Ljubisavljevićeva progovorila o njegovom ratu sa Sandrom Rešić

Jovanu Ljubisavljević "napala" je gledateljka koja je odmah postavila pitanje vezano za Vladimira Tomovića, a potom se misica dotakla i oca svog dečka - Osmana Karića.

- Da li moguće da ipak nije mnogla da se obrani Jovana od Tomovića i da li je zbog toga držala toliko do znanja? - rekla je gledateljka.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam se na taj način držala do sebe i to možda jeste bio moj gard od njega. Pokušala sam da budem ljubazna ali je to pogrešno shvaćeno - rekla je Jovana.

Gledateljka je u jednom momentu htela da da telefon Ivanu, komšiji od gledateljke koji tvrdi da je bio u vezi sa Jovanom, ali on nije hteo da se uključi u emisiju.

foto: Printscreen/Instagram

- Moram da kažem da sam saznala koliko me je njih odogvaralo, najviše mi je bilo krivo za Sandru Rešić. Ja sam mislila da je ona njega muvala, ali on kaže da to nije osetio - rekla je mIsica da onda komentarisala medijski rat Sandre i Osmana Karića:

- Moram da kažem da je Osman odgovorio Sandri jer je njena majka pričala loše o meni, a on kao Stefanov otac normalno da će braniti nas dvoje, tako bi uradio i moj otac, oni misle najbolje, mi smo njihova deca. Ne mogu da zamislim da gledam svoje dete, a da ne iskomentarišem - pričala je misica.

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:04 DVE RIJALITI BOMBE U BEOGRADSKOM RESTORANU: Maja se vratila iz CG, pa sa Subotićkom dominira! Sevaju GRUDI iz vrelih haljina