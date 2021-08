IMAM SVE, NE MORAM DA ČEKAM STARIJE ČIKICE! Maja Marinković se naoštrila i urnisala Anu Korać: Preozbiljne lepotice za niske CENE!

Maju Marinković pohvalili su gledaoci i stavili joj do znanja da je bolja od Ane Korać.

"Komentariše se da je to prevazišlo slučajnost i to većina komentariše, jer to nije jedan odevni komad, nego čitav stajling?", rekao je voditelj.

"Imalo nas je par, ali se uvek spomenem ja. Ja sam tu da drugima podignem cenu ako treba. Meni jedina tema nije garderoba, meni bi bilo zadovoljstvo da se neko oblači kao ja. Videla sam da se priča i o haljini iz Budve, koju nosi pola grada, ali je bitno da se pomenem ja. Volim samouverene žene, za mene to ona nije, a nije ni dobar čovek. Kada sam videla klipove, kada je bilo ono na Zadrugoviziji onaj potez sa haljinom, sve mi je bilo jasno. Ja sam gopođa za pojedine, mozak ne može da se kupi. Mislim da dosta zdravije razmišljam. Dizaću cenu svima nije problem, jer sam čula da im je cena mala. Mislim da su to preozbiljne lepotice za tako niske cene", govorila je Maja.

"Moram i da kažem da Maju obožavam i da je sjajna. Takođe nemoj da dozvoliš da te porede sa nekim, zgodinija si od Ane Kraća, ali nisi smela ono da dozvoliš sebi onakvo ponašanje zbog Janjuša. Nemoj biti ničija kopija, budi najbolja, budi svoja", dodala je gledateljka.

"Bila sam u mogućnosti da imam sve, nisam morala da čekam starije čikice", kometarisala je Maja Anu u "Narod pita".

