MAJO, ZNAM TI OCA! KAD NEKOG VOLIŠ NE SKAČEŠ DRUGOM U KREVET: Marinkovićeva usred emisije dobila lekciju, a ovo je njena reakcija!

Maja Marinković usred emisije gde je gostovala dobila je lekciju od jedne gledateljke.

Naime, ona je istakla da poznaje Majinog oca koji nije trebalo da joj dozvoli da se ponaša onako kako se ponašala u rijalitiju.

- Draga Majo, oca ti poznajem. Sve što želim da ti kažem, reći ću ti kulturno. Praviš velike greške, pusti rijaliti. Ono što pokazuješ o sebi, gledaće te tako i ljudi i momci. Treba da postaneš majka, tvoj otac je tvoje blago to sve stoji, ali podržavanje da budeš polu gola, to nije dobro za tebe. Uvideće to Taki kad tad. A ti probaj da budeš malo više ti, zaglibila si malo preko televizije, pojela te je medijska pažnja. Konstantno si zarobljena kamerama, dušu koju si pokazala u prethodnoj sezoni nema je. Kad nekoga voliš i patiš onda ne ideš sa drugim u krevet. Možeš da piješ, da piješ po kafanama možeš sve ali ne u krevet i ne sa nekim ko je takođe u medijima. Ne branim Janjuša, on je sebe najviše srozao, ali ti je pametno rekao, sutra treba da budeš majka i žena - govorila je Ana.

foto: Nemanja Nikolić

- Radim na sebi i radiću. Potrudiću se da bude kako treba - kratka je bila Maja.

- Nemoj nikada pljuvati po drugima, bio neko prostituka ili doktor nauka, ali ako ti to komentarišeš to srozava tebe - nastavila je gospođa.

- Apsolutno se slažem, pustila sam ih da pljuju po meni, ali u jednom trenutku sam morala da odgovorim. Došla sam ovde i kroz dve tri rečenice sam rekla šta sam imala - nastavila je Marinkovićeva.

- Ono što ču zameriti tvom tati, da je moje dete radilo ono što si ti, ja bih sa tenkom ušla tamo i izvukla ga napolje, veruj mi - nastavila je Ana.

- Verujte mi da je to nemoguće - nasmejala se Maja.

- Zameram mu podršku koju joj je pružio kada nije trebalo, zameram kupovinu takvih kupaćih kostima. Imam četrdeset godina pa ne nosim kupaće za babe, ali ovo je zaista previše. Ne treba sve da se vidi, treba da se zagolica mašta. Večeras je tvoj stajling kako treba apsolutno. Da Taki to nije dozvolio, ne bi ona bila takva - rekla je gledateljka u "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.