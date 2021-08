MIŠEL GVOZDENOVIĆ KRADE BAKŠIŠ: Poznati rijaliti igrač raskrinkao pevača, pa mu poručio da zahvali Miljani Kulić!

Lepi Mića osuo je paljbu po bivšem učesniku i pevaču Mišelu Gvozdenoviću govoreći da treba da zahvali Miljani Kulić na plasmanu i kadru u rijalitiju.

Stari rijaliti igrač istakao je da je Mišel ušao radi promocije, a da mu je u tome pomogla upravo Miljana.

- On je ušao zarad promocije, i mislim da je to uspeo. Moram da kažem da je Mišelova majka učestovala u rijalitiju koliko puta se oglasila. Pogrešio je u nekim stvarima, nije mu trebao pab, a pokazao je da ima stav. Mišela je malo ko poznavao na početku rijalitija, ali njemu je vetar u leđa dala Miljana Kulić i on mora da joj zahvali. Mogao je da da mnogo više. Njemu je došla komšinica i koleginica i rekla kako on krade bakšiš, a niko to nije porekao - rekao je Mića u "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.

