IMAŠ TRAUME! OBE POTRAŽITE STRUČNU POMOĆ I IDITE U CRKVU: Gledateljka dala majčinski savet Maji i Mini, izvršila detaljnu ANALIZU!

Gledateljka je dala svoj sud o Maji Marinković i Mini Vrbaški, pa im je poručila da potraže stručnu pomoć.

Ona smatra da Maja ima traume iz detinjstva.

"Majo, dušo moja lepa, nije sve u spoljnom izgledu, veća je lepota kada dolazi iznutra. Ti vučeš traume iz detinjstva. Majka te je ostavila, a onda je ti otac sve davao da ti to nadomesti, i on je tu pogrešio. Ti ne možeš da prihvartiš da ne dobiješ sve što dobiješ: Duboko u tebi postoji strah da te ne ostave i zato si finansirala svoje prve veze. Ja mislim da je to tvoj jedini problem. Ima nas svakojakih, samo na Bog sudi, ali pamet u glavu. Držala si se pogrešnih momaka, ali verujem da ćeš biti dobra majka", rekla je gledateljka.

"Janjuš je osoba kojem je povređen ego. Nije mogao da zaboravi Maju. Janjuš nije pokazao ljubav. Ja kada bih birala između Janjuša I Cara ja bih uvek birala Janjuša. Car sve radio naopačke, tragično su smepni obojica - rekla je gledateljka. Majo, ti i Car ste mi kao dve leve cipele. Nemoj ni sa kim iz rijaltija. idi prošetaj, ja te savetujem kao svoje dete", rekla je gledateljka.

"Mina mnogo te volim, Ljudi su ne ogovarali, bila sam previše mekana, ali sam ojačala. I ti si odrasla bez oca. Morate obe da potražite pomoč. Moraš da se skloniš od ljudi iz rijaltija. idi u crkvu. Mina ne okreći se iza sebe, gledaj napred", rekla je gledateljka Mini.

