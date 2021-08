MARIJA JE LOŠA MAJKA, MILJANI JE POTREBNA HOSPITALIZACIJA! Matora razvezala jezik o Kulićkama, a PROTIV NJE je podnela i TUŽBU!

Jovana Tomić Matora progovorila je o tužbi koju je podnela protiv Miljane Kulić, a onda se osvrnula i na Mariju Kulić.

foto: Printscreen/Pink

Koliko si honorara izgubila u „Zadruzi”?

‒ Nisam puno, jedan dvomesečni honorar, ali to je bio dobar udarac.

Šta misliš o Miljani, a šta o Mariji Kulić? Da li smatraš da je Miljani neophodno lečenje?

‒ Naravno da smatram, 1. septembra imam ročište sa njom. Nadam se da će biti donesena presuda, tužila sam je za udarac u prethodnoj „Zadruzi”. Njoj je potrebna hospitalizacija pod hitno, ona više nije dobra ni za sebe ni za porodicu, već samo za rijaliti.

foto: Printscreen

Da li misliš da je Marija Kulić loša majka?

‒ Žao mi je što se sve ovo dešava, nikome ne bih želela da ima takvu bolest, ni najgorem neprijatelju, nemam to u sebi da mrzim nekoga. Miljani je od prvog rijalitija potreban psihijatar, jedina sam koja je sve rijalitije bila s njom. Marija ju je podržavala i ona je kriva za sve, videla je da Miljana može da zaradi novac i vadila se na to da se njena ćerka socijalizuje, a to nije tako. Mislim da je dobra baba i da je dobra prema drugim ćerkama, ali za Miljanu nije. Miljana jeste šoumen, ali nije dobrog mentalnog zdravlja.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Objektiv/M.M.

