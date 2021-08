SVESNA SAM DA JE TO NJU BOLELO: Nadica iskreno o Kiji, njenom pokojnom ocu i BORBI ZA ŽIVOT, a onda ISHVALILA Čorbu i Frana!

Pobednica rijaliti programa "Zadruga 4" Nadica Zeljković je u emsiji progovorila o Kiji, njenom pokojnom ocu i borbi za život.

- Dobro veče, Gordana sa vama. Za Nadicu veliki pozdrav, najveći. I za dvojicu momaka koji su divni i koji su imali jako lep odnos sa Nadicom. Čorba je umeo da napravi čorbu i da je zagrli i da joj se nađe. Stalno se pominjalo vanbračno i bračno, danas je tu i mala razlika i relativan pojam - rekla je gospođa.

- Znate kako, uvek se piše i polemiše o privatnom životu i to je ono što se uvek dešava - dodala je Dušica.

- Ma to su spominjali ljudi koji su se nazivali Kijinim prijateljima - ubacila se gledateljka.

- Ja sam svesna čim sam ušla da je naš život na tacni, ali svakako me to nije pogađalo. Ja nisam mogla da sprečim to. Svesna sam da je to nju bolelo, ali ni jedan čika ni jedan čovek nije bio spominjan osim njenog oca i onda su morali nešto da kažu - rekla je Nadica.

- Što se tiče Kije i mene, mi smo uvek radile, pre svega ovoga radila je nešto drugo, sve i svašta smo radile i uvek zarađivale, tako da nama novac nije prioritet - nastavila je Nadica.

- Koliko ste vi bile uz balvana, koliko ste ga pratile svuda, sve ima svoje lice i naličje. Uspeh se ne prašta, treba biti malo realan i pogledati sa druge strane - izjavila je Gordana.

- Gde je sada tvoja Teodora? - pitala je gospođa.

- Dovezla me je dovde i zajedno smo kupili Nadici poklon jer nikako da se vidimo sa njom a uvek želimo, uvek neke obaveze - odgovorio je Čorba u emisiji "Narod pita".

