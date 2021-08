ON JE JAKO LOŠ ČOVEK! Čorba progovorio o prijateljstvu sa Kristijanom, a onda odgovorio na pitanje koje je SVE ZANIMALO! (VIDEO)

Gledateljka se uključila u emisiju, a tom prilikom je Milan Janković Čorba odgovorio na pitanje koje je sve zanimalo.

foto: Printscreen/Pink TV

- Zašto su se ljudi toliko okomili na Nadicu. Svaka joj čast, ako je uspela da se izbori za te silne glasove. Ne znam šta je tu loše, i ja bih za svoju majku glasala i pozvala prijatelje da glasaju. 50.000 evra ih boli! To su neostvareni ljudi, nemojte da Vas to pogađa, svaka čast. Fran, tebi kapa dole kako si izdržao sa Paulom, a za Čorbu jedno pitanje... Kako nisi uspeo da pročitaš Kristijana? - pitala je gledateljka.

- Nisam se ni trudio da čitam ljude, bio sam spontan, družio sam se iskreno, u skladu sa situacijom - odgovorio je Čorba.

- Ti jesi, ali Kristijan nije, on je jako loš čovek. On je ubirao poene za plasman tamo gde je mislio da može, pokazao se na kraju kakav je, ne samo prema tebi, prema mnogima - objasnila je gledateljka.

- Ispadoše gori ovi koji komentarišu, Milica Kemez nije ispričala ni deseti deo svoje priče, jako je ružno da neko to naziva patetikom. Ja razumem i Jovanu, njoj je to prva Zadruga, nije se snašla, ni Stefan čak nije umeo da joj pomogne kada je ušao, obično tu decu osuđuju, naročito žene koje imaju dete. Ako imaš svoje, nemoj tuđe tako komentarisati, to je jako bolno - nastavila je ona u emisiji "Narod pita":

Kurir.rs/M.M.

