BIVŠA MIŠELOVOG BRATA ŠOKIRALA: Saša mi je slomio 3 rebra, pevač je tukao svoju devojku, a njihova mama pretila da će me SAHRANITI

Gledateljka Jelena javila se u program i otkrila detalje o bratu Mišela Gvozdenovića koje niko nije znao.

Naime, devojka je imala sukob sa Sašom Gvozdenovićem.

"Ja sam morala da se uključim, jer je Mišelova mama rekla da porodica Gvozednović nikada nikoga nije povredio, a meni je njegov brat slomio tri rebra i povredio me. Ti Mišel si mene napadao dok je tvoj brat bio tamo gde vode ljude koji su kao on. Potplaćivao si ljude da štite tvog brata", rekla je Jelena.

"Ti si morala da budeš u bolnici, kada ti se to desilo", napao je Mišel.

"Moja majka je medicinska sestra i ona je rekla da će onda da me leči. Ti si saučesnik kada me je tvoj brat pre tri nedelje udario i ukrao telefon. Ti si ispred mene pričao kako si devojci lupao šamare. Tvoja majka je meni rekla da će lično da me sahrani. Zakuni se u decu svog brata da nisi pričao da si lupao šamare devojci", rekla je Jelena.

"Tvoj brat mene progoni. Juri me i napada me konstantno. Mene je tvoj brat pretukao, pa je došao posle toga i seksulano me zlostavljao. Mene je moja majka držala na rukama, a tvoja majka kune ljude koje su tebe popreko pogledale, a ti vređao žene, a meni je moja majka hranila slamkom i menjala mi pelene zbog tvog brata", pričala je Jelena.

"Ti tvrdiš da sam ja tukao svoju devojku?", rekao je Mišel.

"Zakuni se u svoje bratanice da mi to nisi rekao, da nisi rekao da si tukao svoju devojku, zakuni se", nastavila je Jelena.

"Ja neću da se kunem", branio se Mišel.

"Pa sve će se saznati", rekla je Zorica.

"Ja ću tebe tužiti što si rekla da sam ja tukao svoju devojku. A tvoj odnos sa mojim bratom sama rešavaj", dodao je Mišel.

"Ma ne laži, zakuni se u jadnu onu decu. Prva žena tvog brata je pobegla od njega sa decom u sigurnu kuću. Sram te bilo", vikala je Jelena.

"Obe ću vas tužiti, sve ćete morati da dokažete", vikao je Mišel.

"Bog sve vidi! Nemoj da me teraš da iznosim još činjenica o porodici Gvozdenović", rekla je Jelena.

