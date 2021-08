KRISTIJAN I JA SE NE RAZDVAJAMO, ŽIVOT NAM JE EKSTREMAN: Kristini gledateljka očitala BUKVICU zbog dečka, a ona uzvratila udarac!

Kristina Spalević otkrila je da se ne razdvaja od Kristijana Golubovića otkako su izašli iz rijalitija.

Pevačica i rijaliti učesnica je istakla da čak i kada sede sa drugima, jedva čekaju da ostanu sami, pa iznela detalje zajedničkog života.

"Ekstreman je život. To što se desilo u Zadruzi, sigurno se ne bi desilo sa bilo kim. Samo se ne poklapamo kada plane, njega prođe za sekundu, a mene drži. Pre će on nešto da dobaci nego ja. Srčan je, jedino ja mogu da ga smirim. Znam da to što se desilo sa Mišelovim bratom, oko toga se non-stop čačka, ali on to sam ne pominje", rekla je Spalevićeva, a potom se uključila gledateljka:

"Jako mi je žao što se ona predstavila kao pametna, a da je dala sebi za pravo da se upusti u vezu sa oženjenim koji ima ćerku. Devojke su te koje su ekstravagantne, izazovne, znaju da flertuju, razmene pogled. Videla sam sliku njegove supruge, žena je toliko lepa, ali šta se to desilo, ne znam. Kristina, šta su tvoji rekli na to što je oženjen i ima dete?"

"Smatram da ne treba da budem primer zbog toga što se desilo. U pravu ste, nikad nisam rekla da je moj potez dobar. Bila sam ubeđena da će mi roditelji zatvoriti vrata, ali kada sam izašla, Kristijan je veliki deo posla uradio, čuo se sa roditeljima, video se sa njima, sve je čudno i nesvakidašnje i katastrofa, ali je on nešto najbolje što mi se desilo u životu. Pokušali su da mi skrenu pažnju, ali ja ne slušam. Podržali su me zato što Kristijan vodi računa o meni. Mi živimo zajedno, jednom sam noćila kod roditelja, ali Kristijan i ja se ne razdvajamo. Nisam videla toliko posvećenih roditelja kao što je Kristijan, ženi i detetu. Zaplačem se ja i danas zbog svega što je bilo", istakla je Kristina u "Narod pita".

