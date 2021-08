DEČKU SU KRENULE SUZE, JA SAM POKAZAO KO JE LAV: Kristijan bez dlake na jeziku o sukobu sa Tomovićem, ali zbog jednog ga POŠTUJE!

Kristijan Golubović dotakao se sukoba sa Vladimirom Tomovićem, pa je rekao ono što niko nije očekivao.

Kasnije je pušten prilog svih svađa bivših rijaliti suparnika Kristijana i Vladimira, što je Golubović prokomentarisao.

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Instagram

"Kad sam pojačao rešo sa dva na šest i počeo da ga dinstam, prvo krene vika, pa grebanje, tuča pa klinč pa zapi*avanje teritorije. Ja sam pokazao ko je lav i rekao da će me moliti na kolenima da ga ne bijem. Kladio sam se napolju da će me moliti da ga ne udarim, a da ću Miljanu ispratiti na vrata. Ja kad branim sebe ili nešto svoje ja se tako ponašam. Koliko god da je veliki, ja takve volim. Dečku su krenule suze kada je objašnjavao da me nije udario, male šanse imaju svi jer treba više da me ljudi drži. Posle smo postali prijatelji, poštujem njegov pošten rad zaista. Trudio se, bio vredan, počeo od ležaljki i slično. Nisam ga cenio zbog žena i toga da li je Don Žuan nego zbog toga što je ranik!", odgovorio je Kristijan.

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

"Ja sam negde na početku rekao vi King Kongovi, to se odnosilo na Kristijana, Alena, Janjuša, Tomovića. Mladi ste, trenirate, u snazi ste, recite nešto slobodno. Kada sam to rekao svi su pričali da bacam zlu krv. Nije interesantno da kažu nešto Franu nego sebi međusobno. Da se razumemo, on je interesantan za rijaliti, vole ga žene, dobar je govornik, ali sam mu zamerio par stvari. Ja kad ulazim u konflikt jedino stajem kada vdiim da neko zbog mene može da izađe napolje", rekao je Mića.

"Mnogi su ti zamerili odnos sa Minom, bio si jako grub, mnogi su okarakterisali kao nasilje? Kaješ li se?", pitala je voditeljka.

"Nisam ja hteo ništa. Kajem se naravno. Mislio sam da se priča o meni u sred emisije, nemam pojma o čemu se radi. Opet kažem, trebao je da brani svoju devojku", govorio je Kristijan u "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:37 JELENA KOSTOV I AMAR GILE GOSTI NA KURIR TV: Pevač priznao da se JEDVA OTKAČIO nabacivanja jedne naše poznate RIJALITI UČESNICE!