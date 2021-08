NE MORAMO DA GLUMIMO DRUGOVE, A DA RADIMO JEDAN DRUGOM IZA LEĐA: Car se više ne druži sa Janjušem, a nije samo Maja KRIVAC!

Prilog o žestokoj svađi Filipa Cara i Marka Janjuševića Janjuša pušten je u toku gostovanja Cara u jednoj emisiji.

Mnoge zanima kako je sada Janjušu s obzirom da se Filip zbližio sa Majom.

"Šta misliš kako se Janjuš oseća zbog vašeg druženja?", upitao je voditelj.

"Ovde nisam bio u specijalnim odnosima, a sa Aleksandrom ni u kakvim. Video sam da on nju gađa limenkom, uzeo sam da ga sklonim, bio sam sa njom. Najnormalnije sam mu rekao, verovatno je bio nervozan i tako je odregovao. Nama se to desilo još jednom ili dva puta. Normalno je da se drugovi pokoškaju. Zadnji put sam čuo šta je Marko rekao ovde, mislim da ni njega, a ni Maju te stvari više ne interesuju. Verovatno mu je neugodno, kao što je bilo i meni, to je malo zamršeno. Ne bi on voleo da ja pričam o njemu, niti on o meni. Razišli smo se, svako ima pravo da radi šta želi. Ne moramo jedno drugom da glumimo drugove, a radimo iza leđa. Bio on sa Aleksandrom dva dana ili dva meseca, ti si bio, pa si bio, princip je isti, ko razume shvatiće", objasnio je Car.

"Sve je stvar principa", ubacila se Aleks.

"Mi se zaluđujemo i opet dođemo na reči iskusnijih igrača, da nema prijateljstva. Možda se može stvoriti prijateljstvo, kao Šebez i ja, našao sam iskrenog prijatelja, kao i u nekim devojkama, Pauli. Da dolaziš u rijaliti i razvijaš prijateljstva, pa onda ne možeš zbog druga ovo, drugove smo kući ostavili", nastavio je Filip u emisiji "Narod pita".

