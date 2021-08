PEVAČICA NAPRAVILA SKANDAL USRED EMISIJE! Sandra ustala i polila Ša, kad joj je OVO rekao PALA JOJ JE ROLETNA! (FOTO)

Pevačica Sandra Rešić napravila je pravi dar-mar kada je ustala i polila vodom Nenada Aleksića Ša.

Naime, Ša je pokušavao da isprovocira nekadašnju prijateljicu pevačicu, aludirajući na to da ga zavodljivo gleda i da je u njega zaljubljena. Sandra je izgubila kontrolu, ustala i polila repera, a on se nije mnogo potresao.

"Vidim da si se pripremila, jedino što si mi polila nove pantalone", rekao je kroz smeh Ša.

"Nije smeo da se suoči, može sad da govori šta hoće, mislim da ga je bilo sramota da sedne pored dvoje ljudi pred kojima je kukao. Ja sam se naljutila zbog onoga što se desilo na žurki... Tara ga je vodila za ruku, kao što se dete vodi, a on me je pogledao i nije smeo da mi se javi od nje i od sramote. Da je bio dovoljno čovek, gospodin, onda je mogao da stisnem i da podigne glavu i javi se, ja bih ga potapšala po ramenu. I dalje tvrdim da ima najveći strah od Đedovića", priača je Sandra.

"Jedno veliko bravo, to je sve što ću prokomentarisati. Imao sam mali transfer blama dok sam slušao ovo. Nisam joj se javio zato što sam veliki Ša, došlo mi je da se ne javim i nisam se javio, gledao sam neke snimke i to je to, meni je govorila jedno, drugima drugo, stiskanje pesnice kada uspe da napravi neku rijaliti priču", rekao je kratko reper.

"Da li te nije sramota da lažeš ovoliko?! Ja sam najviše osuđena, budaletino jedna, jer sam ćutala kada je tebi trebalo da se ćuti! Večeras si u emisiji nula", vikala je Rešićeva.

