MUKA MI JE OD TVOJE VEZE SA MATOROM! Monika dobila lekciju, pa objasnila zbog čega je bila sa Jovanom: Imala je UTICAJ na mene!

Bivša učesnica rijalitija Monika Horvat otvorila je dušu o odnosu sa Jovanom Tomić Matorom, sa kojom je bila u rijalitiju u emotivnoj vezi.

"Monika, kako si ti bila sa Matorom, ja kada je vidim, meni je muka?", pitala je gledateljka.

"O ukusima se ne raspravlja, svako ima drugo viđenje. Kada sam upoznala devojku, imala sam drugo viđenje o njoj. Ponašala se kao džentlmen, to mi je prijalo. Mislila sam da će da mi bude podrška. Onda se ispostavilo sve drugačije, zato sam se i povukla. Imala je takav uticaj na mene. Da je u ponašanju sve bilo kako treba, da me je poštovala, ja bih mogla da ostanem u tom odnosu i dalje. Jesam izjavljivala ljubav, jer sam bila očajna... Šta je bilo, bilo je", odgovorila je Monika.

"U pabu si pokušala da se družiš sa onom skupinom, kakvo mišljenje imaš o Kristijanu?", pitala je Ksenija.

"Kada zaista nisam imala nikoga, on se našao. Neke reči nisu bile potrebne, ali sve je to nervoza i rijaliti. Kada sve zbrojim, pozitivne stvari nadmašuju one negativne. Zahvalna sam mu do neba, da ga nije bilo, ko zna gde bih završila. On kada se naljuti, kaže i šta misli, šta ne misli, prema svima je isti. Ja sam takav čovek, ja opraštam. Ne mogu da grešim dušu, ne mogu da kažem ništa loše protiv njega. Tu su bile svađe, neke stvari koje nije trebalo da izgovori, ali tamo se takve reči izgovaraju, pa se ljudi sutra ližu, budu u vezi...", odgovorila je Monika.

Monika je istakla da sa bivšim verenikom nije trenutno zbog obaveza, ali da je on najbolja osoba koju poznaje.

