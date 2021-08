ŠOK INTERVJU SANDRE REŠIĆ! Popljuvala Stefana i Jovanu, Milica više neće pričati s njom, a Janjuš je prevario za 5.000 €...

Po povratku sa Crnogorskog primorja, gde je letovala smajkom, Sandra Rešić je u intervjuu za Rijaliti magazin otkrila da ne može da živi od ljudi koji je presreću na ulici i pljuju Jovanu Ljubisavljević i Stefana Karića, te njihovo bahanalisanje na moru.

Oni su okrenuli glavu od pevačice kada su se sreli u Budvi, što je rezultat Jovaninih spletki, tvrdi pevačica, i ne može da prepozna Stefana, koji se, otkako je s misicom, promenio za 180 stepeni.

foto: Nikola Anđić

Šta te ljudi najčešće pitaju, šta ih interesuje, koga pljuju, a koga veličaju?

- Osim toga da li je Maja stvarno lupala glavom ili ne, najviše negativno komentarišu Jovanu Ljubisavljević i Stefana Karića. Ljudi su baš razočarani njima. Ne možete da verujete kakva je to pljuvačina njihovog odnosa. Prva tri meseca taj Karić je bio divan momak, kulturan, vaspitan. Razočarao me jer i dalje mislim daje dobar čovek, ali da se promenio za 180 stepeni. Ljudi ga nazivaju p*******, ona je od njega to napravila. Od svih ljudi koji su boravili u Budvi kad i ja, a to su Janjuš, Milica Kemez, Bora, Pešićka, njih dvoje su me videli, Jovana i Stefan, i prošli pored mene ne javivši se. Nisam ih videla, ali mi je prijatelj rekao. Generalno su postali bahati, to je mišljenje većine. Njihova bivša podrška, odnosno devojka koja im je vodila stranice na društvenim mrežama, pisala mi je da je ugasila profile jer su provaljeni. Strašno kakve je sve bljuvotine saznala, fejk su i svi su ih prozreli.

foto: Printscreen/Instagram

S kim si od cimera iz Bele kuće ostala u kontaktu, a s kim ne? Družim se s Rialdom, Kenanom, Matorom, Sanjom, Đedovićem, redovno se čujem s Paulom, pa čak i Franom. Nadičina pobeda me iznenadila, verovala sam da će biti u top pet, ali ne i u njenu pobedu. Favoriti su mi bili Paula, Rialda, Kenan, Fran. S Milicom Kemez se ne čujem jer ne mogu da shvatim da je, i posle toliko saveta koje smo joj svi davali, ona i nakon izlaska ostala s Borom. Njena najveća tuga svih deset meseci, koliko je bila u rijalitiju, bila je da li je Bora spavao s njenom sestrom Mirelom. Plasmanom koji je zaslužila mogla je da otpočne sasvim novi život, ali ne, nastavila je da se jede i dalje. Zato se ne čujemo. Kad ovo pročita, biće joj jasno zašto.

foto: Printscreen/Pink

Jesi razmišljala o tome kako bi tvoj pokojni otac komentarisao tvoje učešće u rijalitiju. Šta bi ti rekao? - On je imao govornu manu, nije izgovarao neka slova, a menije stalno zamerao što brzo pričam i što pola ne može da isprati. To bi bila zamerka sigurno, ali bi bio ponosan, generalno, na moje ponašanje. Ja sam neko ko nema skandale, nisam svetica, ali da mi se desila neka paranormalna ljubav u rijalitiju, odnose ne bih imala sigurno. Svojoj majci, braći ne bih mogla nikad pogledati u oči. Ne osudujem nikoga, ali sam ponosna na sebe. Psujem, tračara sam, ali nisam lažnjak, to su svi prepoznali i podržali kod mene. Sebi zameram što nisam više govorila o pokojnom ocu. Mislim da su i drugi to očekivali od mene. Imala sam strah da ne budem medijski linčovana, kao što jesam davno, da sam koristila njegovo ime zarad svoje slave i popularnosti. Još se nisam oporavila od toga.

foto: Printscreen

Mnoge zadrugarke su se ugojile, neke smršale, neke su vežbale, neke ne. Sve to se odrazilo ina zdravstveno stanje mnogih od vas.

- Nisam imala menstruaciju četiri meseca, Paula, Rialda i više meseci, e to je stanje psihe. Užas. Zbog toga sam, naravno, nabacila nekoliko kilograma. Sad pušim isključivo u sobičku, ne mogu da se prešaltam da mogu da zapalim kad god hoću i gde god. Neki dan sam se vratila u prodavnicu, u kojoj sam prethodno kupovala, jer sam bila ubeđena da mi je bubica ostala tamo. Prodavačica me samo bledo gledala. Ko god misli da je to lako nije. Zamolila sam menadžere da mi avgust ne diraju što se tiče nastupa jer mi je preko potreban odmor.

Šta je sa "Zadrugom 5", da li se vidiš u još jednoj sezoni rijalitija? Kako komentarišeš bivše cimere koji su već rezervisali svoje mesto?

- Ne mogu da komentarišem njih, a ne znam šta ću ja. Neki me nisu iznenadili, kao Miljana, ona živi taj život. Niko me nije zvao, ali ako me pozovu, ispala bih baš krajnje bezobrazna da ih ne ispoštujem jer oni mene apsolutno za sve jesu. Bili su fer i korektni maksimalno.

Kakvi su tvoji dalji planovi?

Dve pesme su već spremne. Čekam, iskreno, da vidim štaće da se desi sa ovom pandemijom, da li da izbacim jednu pesmu odmah, a onda se situacija preokrene, pa bude sve džaba. Ako sad ne izbacim pesmu, dok sam u žiži javnosti, posle idem u senku. Nimalo zavidna situacija, ali se nešto mora početi dešavati po tom pitanju. Ono što je sigurno jeste da, uprkos trendu, ostala sam i ostaću dosledna narodnoj muzici. To sam ja i neću odstupati od svog stila zarad nekog trenutnog hita.

foto: Nikola Anđić

Mnoge zadrugarke su odmah po izlasku iz rijalitija odletele u salone lepote da bi se doradile, dug je period od deset meseci. Šta si ti radila?

- Osim silikona, koje imam već četiri godine, na nagovor Vuka Moba, koji mi je rekao ovako: "Sandra, samo pecni tu gornju usnu i bićeš top“, Rialde takođe, odlučila sam se za to i po izlasku povećala usne hijaluronom. Ne smatram to ništa specijalnim, treba biti umeren, a ja jesam. Majku nagovaram da idemo zajedno na fejslifting, to je opet samo stvar nege. Nisam neko ko bi promenio lični opis, meni je filter na fotografiji maksimum. Bolje da stavim filter na sliku nego da se toliko izobličim od plastičnih operacija, pa da se pravdam sutra mužu kad rodim dete: "Naše je, majke mi".

Postoji li muškarac koji je vredan tvoje pažnje?

itirala bih pokojnog Predraga Ejdusa iz filma „Poslednji krug u Monci", koji kaže: "Kakva ženidba, ja ni sam sebe ne mogu da trpim", tako nekako kaže Sandra kroz smeh i priznaje da je imala vezu koja nije uspela jer u nekom momentu balkanski muškarac od pevačice želi da napravi domaćicu i dodaje:

- Ja sam neko ko želi da napravi ručak, ode s prijateljicama na kafu i stigne na nastup. Moj muškarac, ako želi, nek ide u striptiz klub i stavi joj pare u gaće, nemam problem s tim, ne branim, ali pusti me da živim da ne pitaš ko mi je poslao poruku na Instagram. Zbog svega ovog sam još singl, ali nada poslednja umire, Melina Guero.

foto: Nikola Anđić

Janjuš ojadio Resićku za 5.000 evra lako su tokom rijalitija imali korektan odnos, Sandra i Janjuš nisu ostali u kontaktu nakon završetka "Zadruge 4". Rešićka tvrdi da je s bivšim košarkašem imala dogovor da mu po izlasku iz rijalitija peva na žurki za bakšiš od 5.000 evra. - Obećao mi je bakšiš od 5.000 evra da mu pevam na žurki. Niko ga nije terao da obećava i govori nešto što ne može ili ne želi da ispuni. Imali smo neke prepirke, psovao me je, ali ne zameram mu - otkriva Sandra. foto: Printscreen/Instagram

Tara Simov je izgubljen slučaj

Sandra Rešić je pokušavala da bude glas razuma Nenadu Aleksiću Sa i Tari Simov, ali bezuspešno.

- Meni su drugi zamerali Taru i Ša što sam se njima davala toliko. Bila sam psihoterapeut mnogima, savetovala za svašta. I ja sam bila mlada kao i Tara, ali ne mogu da opravdam nekom drogu, kurvanje, tuču, skandale samo zato što je mlad. Prosto, to si što si, i sa 20 i sa 40 godina. Ili su te vaspitali ili nisu. Ona je, nažalost, izgubljen slučaj. Nakupila sam se mnogo negativne energije tamo. Žurke su mi bile izduvni ventil, ostajala sam na svakoj do samog kraja, iz muzike sam crpila pozitivne vibracije. Teško je ostati normalan za tim crnim stolom po deset sati dnevno.

foto: Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

