OVE SA SILIKONIMA NE DOLAZE U OBZIR, NIKAD NE BIH BIO SA MAJOM MARINKOVIĆ! Novi učesnik Zadruge 5 ulazi kao zauzet, neće skandale

Novi učesnici rijalitija "Zadruga 5" uveliko se predstavljaju javnosti, a među njima se našao i pevać Nikola Grujić, koji za sada nije poznat publici.

"Ja sam Nikola Grujić, bavim se pevanjem i dolazim iz Opova. Motiv za ulazak mi je samo pobeda i pobeda. Nisam ni gledao Zadrugu. Pokazaću samo prave kvalitete, narod to ovde dugo nije video. Ovde to niko nije pokazao. Mislim da je narodu preko glave sve ovo što gledaju godinama, prepoznaće kvalitete i poštenje. Ipak, svađaću se svakako. Jedinstven sam, ostaću do kraja sigurno", rekao je on.

On je otkrio da voli prirodne devojke, ali da je trenutno zauzet. Međutim, nije siguran da li će tako ostati i kada bude ušao u Belu kuću .

"Ne volim ove sa silikonima. Ne znam kakvo je to zanimanje "starleta". Sve što je odmereno je okej. Sa Majom Marinković, Miljanom Kulić, Tarom Simov nikad ne bih bio. Voleo bih prirodnu devojku i normalnu. Sada sam zauzet, ali videćemo. Javne prevare u rijalitiju ne komentarišem. S*kss pred kamerama nikako. Bilo bi previše. Psihički sam spreman da moram da istrajem.

foto: Adria Media TV

Kurir.rs/I.B/A.D.

Bonus video:

00:43 PESMA, OSMESI I ZAGRLJAJI! Evo kako su Vojin i Sloboda proslavili rođendane i sa kojim kolegama se glumac veselio! (VIDEO)