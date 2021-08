BACAO STVARI I RUŠIO SVE PO STANU, SKOČIO JE NA MENE DA ME OŠAMARI! Sanja Stanković otkrila šok detalje veze sa Filipom Carom

Bivša zadrugarka Sanja Stanković i dalje pati zbog raskida sa Filipom Carom, s kojim je bila u vezi dok je trajala "Zadruga", pa je sada otkrila da je on psihopata koji je jednom nasrnuo na nju.

Sanja je ispričala da je najbolje da se distancira od njega jer se, kako kaže, plaši za bezbednost zbog njegove agresivnosti.

- Car se ponekad neartikulisano ponaša i strašno je što sam dozvolila u početku da viče i nasrće na mene. Bila sam slepa. On je skoro tokom jedne svađe prvo vikao, a onda je skočio u na mene da me ošamari. Sreća je što sam se na vreme izmakla, a on je iste sekunde shvatio šta je uradio. Uhvatila sam telefon i rekla da ću pozvati policiju bude li još jednom ustao i približio se. Videla sam da mu nije bilo svejedno, ali jedino se tako može s njim. On ima strašne ispade, kad se iznervira, nema kontrolu, počne da baca stvarii ruši po stanu, a agresija je sastavni deo. Ponekad se ponaša kao psihopata, dobro ga poznajem, ali više nemam živaca da tolerišem takve stvari. Treba da poseti psihijatra, pa neka se prazni kroz razgovore, a ne agresiju - priča Sanja.

foto: Printscreen/Pink TV

Stankovićka je potom objasnila da je njena majka Branka Bahman prvo podržala vezu s Filipom, ali da je i ona za to da se više ne vidaju otkako joj je ćerka ispričala šta se dogodilo tokom svađe.

- Moja majka je Cara gotivila, bili smo svi zajedno na večeri i strašno je što se sve ovako neslavno završilo. Polagala sam nade u tu našu vezu, ali nisam mogla sama da se borim, za ljubav je potrebno dvoje. Pričala sam sa majkom i rekla mi je da mi želi sreću pored muškarca koji će da me voli, a ne pored nekoga ko će da me maltretira, tuče i ponižava. Bila sam malo slepa kad je u pitanju Car, ali eto. Iz takvih grešaka se uči - priča bivša zadrugarka.

Dok pokušava da prekine svaki odnos s Filipom, Sanja tvrdi da je ne zanimaju drugi udvarači koji joj svakodnevno šalju poruke preko društvenih mreža.

- Imam na stotine udvarača, ali sam sada u fazi kad mi ne treba niko. Posle ovakvih ljubavnih brodoloma samo mi je potreban odmor, da provodim vreme s porodicom i ništa više. Ljuta sam na samu sebe što mi se uvek svide problematični muškarci, ali ja ne mogu da znam unapred kakav je ko. Očigledno se samo tako namesti - rekla je bivša zadrugarka.

Car: Sanja je dno dna!

Filip Car je na društvenim mrežama nedavno napisao da je Sanja Stanković devojka koja nema nijedan kvalitet, pa ju je brutalno izvređao i naveo da je ona za njega dno dna.

- Što se Sanje tiče, stavio bih tačku na sve priče i spekulacije. Ona je za mene dno dna i ne bih previše prostora da joj dajem. Imali smo šta smo imali, nastavljam dalje tako što neću komentarisati razloge rastanka, ali jednostavno stvari nisu išle u smeru u kom je trebalo i to je sve. Ona nema kvalitete koje ja tražim kod žena i imam pravo da to javno kažem, pa neka me razapnu ili nazovu kojim god imenom - naveo je bivši zadrugar.

foto: Printscreen/Pink TV

kurir.rs/rijaliti/s.telegraf/republika

Bonus video:

00:39 SANJA STANKOVIĆ NA IVICI SUZA! Bivša zadrugarka se obratila sa KNEDLOM U GRLU i otkrila zašto danas slavi DRUGI ROĐENDAN! (VIDEO)