RAZGOVOR I POMIRENJE NE DOLAZE U OBZIR: Mateja Matijević čvrsto odlučio da sa Tarom neće biti NIŠTA, ali sa Ša je druga PRIČA!

Mateja Matijević se svojim učešćem u ''Zadruzi 3'' istakao turbulentnom ljubavnom romansom sa intrigantnom Tarom Simov.

Sada je otkrio sve o učešću u novoj sezoni:

"Motiv je novac, promocija, test sebe. Meni je ''Zadruga 3'' dosta pomogla."

foto: Ana Paunković

Ovom prilikom osvrnuo se i na svoj odnos sa Tarom Simov.

"Nemamo komunikaciju, tako će i ostati. Na pitanja gledalaca ću uvek odgovoriti, ali direktan razgovor ili neko pomirenje, ne dolazi u obzir. Neću praviti trouglove, ulazim kao slobodan momak", priča Mateja.

foto: Ana Paunković

"Protiv Ša nemam ništa, vređao me, izvinio se, to je to. Ja ne bih imao problem da budem okej sa njim. Sebe neću menjati, ja sam ja. Od mene možete očekivati dobro zezanje, eventualno neku vezu, ali nisam budala. Do danas nisam znao da ću ući", zaključio je Mateja.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

