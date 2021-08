LAŽE KAO PAS KAD PRIČA O ROBIJI, KRIMOSI SU SE SPRDALI SA NJIM! Golubovićev cimer iz ZATVORA ulazi u Zadrugu 5, sad razvezao jezik

Novi učesnik Zadruge Aleksandar Bogunović Zver, bivši je robijaš, a zatvorsku kaznu izdržavao je u trenutku kad i Kristijan Golubović.

On je otkrio da je robijao u istom zatvoru s Kristijanom Golubovićem, kojeg je nazvao patološkim lažovom, jer je "izmislio da je u ćelijama davio i maltretirao druge zatvorenike".

"Kristijan laže kao pas kada priča o zatvorskim dešavanjima. Bio sam s njim u istom zatvoru, on se kretao uvek s jednom ekipom ljudi, tako da tu nije bilo nikakvog maltretiranja i davljenja drugih zatvorenika s njegove strane, kako je on objašnjavao u Zadruzi. Bio sam u petoj zgradi, on u sedmoj, to je razlika od 30 metara. Glupo je da toliko izmišlja, pravi krimosi se sprdaju s njegovim džiberskim forama", rekao je Bogunović i nastavio:

"U zatvoru se zna ko šta radi i kako, sve priče se znaju, a imam i drugare koji su robijali s njim. Pričao je da su pokušali da ubiju jednog čoveka, da su ga maltretirali i slično, to nema veze sa istinom. Zatvorenici se ne mešaju i ne sastaju, sem ako su u pitanju ljudi iz njegove ćelije, a svoje sigurno nije maltretirao".

Budući učesnik Zadruge dodaje i da ga je "sramota svega što je čuo od Golubovića".

"On meni ne može da prodaje te priče jer sam bio tamo. Narod ne zna, pa misli da je istina sve što kaže", rekao je Zverka i otkrio zbog čega je on bio pritvoren:

"Nisam robijao zbog teških prekršaja, završio sam u zatvoru jer sam krao da bih imao za lagodan život. Družio sam se sa problematičnom ekipom, uhvaćen sam s pogrešnim ljudima i na pogrešnom mestu i platio sam cenu. Znao sam šta me čeka, skoro tri godine sam robijao, služio sam kaznu u Pančevu i Zabeli i već dve i po godine sam na slobodi".

