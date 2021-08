BIVŠI UČESNIK PAROVA ULAZI U ZADRUGU 5 I 20 GODINA TRPI PORODIČNU DRAMU: Otac je mami polomio nos, ostavljam majku i sestre SAME!

Luka Radivojević koji je već poznat kao učesnik "Parova" sada ulazi u "Zadrugu 5".

Budući zadrugar je otkrio da prolazi kroz težak period jer je njegovu majku pretukao otac pre tri dana. Tokom ove porodične drame otac je majci slomio nos, a budući zadrugar se sada plaši za njihovu bezbednost.

- Pre tri dana, moj otac je nasrnuo na moju majku, sva je modra. Ja sam u tom trenutku spavao, nisam ništa čuo šta se dešavalo u kući. Polomljen joj je nos. Više ne znam ni šta pričam. Ulazim u rijaliti, a ostavljam majku i sestru same. Gledamo sada nekako da se to reši, da se one presele negde drugde, kako on ne bi znao gde su. Ima zabranu prilaska, ali mislim da to njega ne može da spreči - rekao je Luka vidno uznemiren.

- Trpimo to porodično nasilje već 20 godina. Mislim da to treba da se skroz zaustavi i da se moji razvedu, ovo je postalo nepodnošljivo - rekao nam je Luka.

Budući zadrugar je otkrio da poznaje Miljanu Kulić. Trenutno su u jako lošim odnosima, a Luka je osuo žestoku paljbu po ovoj rijaliti zvezdi.

