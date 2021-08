NADICA I RIALDA OČI U OČI! PEVAČICA NIJE MOGLA DA PREĆUTI: Kako bi tebi bilo da su ti ćerki Kiji udarali na MORAL?!

Nadica Zeljković i Rialda Karahasanović prokomentarisale su svoje učešće u "Zadruzi 4", ali i njihov odnos koji je bio jako turbulentan.

- Nikad se nismo svađale i nikad se nismo mirile. Rialda je vrlo interesantna osoba. Ona je stvarno oštra i ima dobre stavove. Dolazilo je do sukoba jer mi je cela njena priča delovalo veštačko, tamo sam ih drugačije shvatala. Kroz rijaliti se pokazala da ne preza ni od čega. Ona na sebe nije dala, ni ja na sebe. To ne znači da se ne poštujemo jer svaka ima svoje mišljenje, ali bih je cenila ceo život jer ima čvste stavove, mislim da je to dobro. Da sam njenih godina nas dve bismo imale korektan odnos, drugačije sma je shvatala, a i ona mene - pričala je Nadica.

- Osim Ane Bulatović i Zerine, ni sa Nadicom nisam imala, najžustije je bilo sa Nadicom. Kad se sumira, skoro godinu dana, bila je malo pristrasna prema Sanji - dodala je pevačica.

- Ja sam realna i nekako impulsivna. Ša sam obećala da neću da ga komentarišem, a on je obećao da će napolju ispraviti. Bila sam zaljuđena dok nisam pukla ono veče i počela da plačem. Ja se ugušim ako ne reagujem, a on me je zamolio da prećutim. Što se tiče odnosa, ja sam najstarija bila, a ponšala sam se normalno i prirodno, onakva kakva jesam. Prva dva meseca sam ih pustila da se oni prikažu. Rialda je delovala na početku, da je moje dete ja bih po kratkom postupku rešavala - nastavila je Nadica.

- Ja nikad za 10 meseci nisam tražila da neko nešto radi za mene. Prvo si žensko i imaš žensko dete koje se bavi istim poslom. Ako je Vladimir rekao da me je hvatao, kako je tebi bilo kad su tvojoj ćerci udarali na moral? Tvoj i moj sukob je bio zbog Sanje, jer si ti branila Sanju - odbrusila je Rialda.

- Bilo mi je bezveze što si se umešača između Matore i Sanje. Tebe je pogodilo da te sa 28 godina niko nije pronašao u karijeri - dodala je Zeljkovićeva.

- Ti si rekla da je meni prošao voz - žestoko je dobacila pevačica.

- Ja kad sam svom menadžeru rekla da pošalje voće onda je došlo u pitanje i moj menadžemnt, a i moj posao i zašto mene niko nije pronašao do sad. Svako svi imamo pravo na svoju percepciju, ali rekla sam nisi se trebala voditi trećim mišljenjem, na kraju se ispotavilo da nije tako - pričala je Karahasanovićeva.

- Krisitna Kija Kockar je kasno počela, ali bila je u rijalitiju i tih 7 meseci je već neko prepoznao da ona može da bude za scenu. Ti si od 17 godine do 28, zato sam te i pitala - objašnjavala je Nadica.

- Ja zaista za nju nisam čula. Što bi meni neko zamerio što nisam čula za Rialdu? Nisam kompetentna da pričam o karijeri. Ponovila sam samo reči koje je rekao Mića i Ivana Šašić - nadovezala se pobednica "Zadruge 4".

- Poenta i jeste kad neko želi da te isprovocira da udara tamo gde si najtanji. Neke stvari u tom trenutku sam ponavljala reči ljudi koji su hteli da degradiraju moju pojavu. Treba da budemo različiti, ali i uvažimo nečiju različitost - rekla je Rialda.

