UVEK JE UDARAO NISKO, NA KRAJU JE PATETIKOM POKUŠAO DA SE VRATI ŽENI Bivše zadrugarke oplele po Tari i Ša: Pitaju me da li je glup

Rialda Karahasanović i Nadica Zeljković komentarisele su odnose sa bivšim cimerima.

- Kako sada funkcionišete ti i Sandra? - pitao je voditelj Rialdu.

- Ma ovo je smešno sada, tada je bilo drugačije. Naravno da smo super, imale smo mi more epizoda. Krivo mije što me nije poslušala i ispala je ono što nije. Rasipala je energiju na razne stvari sebi na štetu. Znam zašto je došla i mislim da je malo skrenula sa puta, jako mi je dobar prijatelj. Zahvalna sam na tome što sam imala Sandru tamo. U takvom smo haosu i ona i ja, čujemo se stalno da me pita jel sam dobro a da ne kažem tamo kako je bilo. Baš sam joj zahvalna na svemu - rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Pink TV

- Sumnjala sam u to prijateljstvo, moram priznati - ubacila se Nadica.

- Moramo da se osvrnemo na turbulentan odnos Tare i Ša, vi ste bili dosta puta u sukobu sa njim? - izjavio je voditelj.

- Mnogi me pitaju da li je naivan, da li je glup. Nejasno mi je, ima četrdeset godina, ja se jesam sukobila jer sam mislila da će da bude svestan. Nisam očekivala da će onako da bude kad je izašao, nisam očekivala da će se pomiriti - navela je Zeljkovićeva.

- To je sve bio njegov izbor i njegov je izbor da bude namagarčen! Radila mu je sve šta je htela - dodala je Nadica.

foto: Printscreen/Pink TV

- On se povukao i sa društvenih mreža - dodao je Darko.

- Mislim da treba, nije on sposoban sada za bilo šta drugo. Ide i svađa se sa babama, non stop sa tenzijom. Nije mogao da podnese pritisak - rekla je Nadica.

- Ja kad sam rekla nešto što je on pričao i kada kažem činjenično stanje on me izvređa, kaže svašta. Uvek je udarao nisko, govorio kako smo mi protiv njih, na kraju je pokušao sa patetikom o ženi da izvuče stvar, ali nije uspeo - dodala je pevačica.

- Ono što je rekao u svojim godinama za svoje roditelje, to me je najviše iznerviralo i pogodilo. Meni se smeje ceo Balkan, ej, a on radi sve i svašta. Neverovatno mi je sve to što radi a sa druge strane mi ga je žao. Sa toliko godina ne možeš sebe da osvestiš i kažeš sebi stani, alo. Ipak si ti neko i nešto i ti dozvoljavaš da te neka devojka vrti, ponižava, šamara. Zato me i pitaju svi ovakojel moguće da je takav. Uvek mji se obraćao sa vi, nije da mu zameram mnogo toga, nije mu bilo lako. Uradio je nešto što je abnormalno. Svaka čast njoj tako ga je zavrtela da se totalno izgubio - govorila je Nadica.

Kurir.rs/I.B.

