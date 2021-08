NATAŠA RADAN RAZVELA GILETA, PA SMUVALA ZAUZETOG BUBU KORELIJA: Pokrivala je rijaliti koleginica dok je s njim bila u SARAJEVU

Na­ta­ša Ra­dan po­zna­ta je po to­me da vo­li zau­ze­te mu­ška­r­ce, ta­ko se i ovo­ga pu­ta odlu­či­la da stu­pi u ta­j­nu ve­zu sa oso­bom ko­ja ni­je slo­bod­na.

Ka­ko sa­zna­je­mo iz izvo­ra iz Bo­sne i He­r­ce­go­vi­ne, za­dru­ga­r­ka, ko­ja će učestvo­va­ti i u pe­toj se­zo­ni Pi­n­ko­vog ri­ja­li­ti­ja, smu­va­la je Bu­bu Ko­re­li­ja, a on je već du­že vre­me u ve­zi s ma­ne­ken­kom Pe­trom Cu­pan.

Star­le­ta, ko­ja će od 5. se­p­te­m­bra bi­ti za­tvo­re­na na ima­nju u Ši­ma­no­v­ci­ma i ne­će mo­ći da ko­mu­ni­ci­ra sa svo­jim zau­ze­tim de­č­kom, bi­la je u Sa­ra­je­vu, gde ju je po­kri­va­la pri­ja­te­lji­ca Ria­l­da Ka­ra­ha­sa­no­vić. Ona je oti­šla u Bo­snu i He­r­ce­go­vi­nu jer je Bu­bi, kao i nje­go­vom ko­le­gi Dža­li Bra­tu za­bra­njen ula­zak u Sr­bi­ju. Ka­ko tvr­de do­bro upu­će­ni izvo­ri, Ria­l­da po­dr­ža­va ovu ve­zu i zbog to­ga jav­no pri­ča ka­ko je ona ugos­ti­la ne­ka­da­šnju ci­me­r­ku u Sa­ra­je­vu i na taj na­čin joj je po­mo­gla da ne iza­zo­ve su­m­nju.

Ina­če, na In­sta­gram pro­fi­li­ma i Bu­be i Na­ta­še do­šlo je do pro­me­ne. Oni su se odjed­nom ot­pra­ti­li na ovoj dru­štve­noj mre­ži, a spe­ku­li­še se da su to ura­di­li jer je Bu­bi­na zva­ni­č­na de­vo­j­ka sa­zna­la za ovu ko­m­bi­na­ci­ju i na­pra­vi­la haos. Izvo­ri na­vo­de da je re­per zbog to­ga pos­tao opre­zni­ji.

O ve­zi s po­bed­ni­kom „Zve­zda Gran­da“ On je bio ini­ci­ja­tor na­ših viđanja

l Na­ta­ša je jav­no priz­na­la da je bi­la lju­bav­ni­ca po­bed­ni­ka ta­k­mi­če­nja „Zve­zda Gran­da“.

- Je­sam se vi­đa­la sa njim dok je on bio u bra­ku, on je bio ini­ci­ja­tor sva­kog na­šeg vi­đa­nja. Ka­da bi do­la­zio u Beo­grad, on se me­ni ja­vljao, mi bi­smo se vi­de­li i pre na­stu­pa i po­sle na­stu­pa. Ni­je mi ja­san, ni­je ispao fer ni­ti ko­re­k­tan pre­ma me­ni. Ja sam pre­ma nje­mu ima­la po­što­va­nje ko­je on pre­ma me­ni ni­je, što je sa­da i po­ka­zao. I te pri­če ko­je on sa­da pro­si­pa, sve su to bu­kval­no pri­če za ma­lu de­cu ili mo­žda pri­če ko­je je pro­si­pao svo­joj že­ni dok je bio u bra­ku če­ti­ri go­di­ne, ali ne bih to ko­men­ta­ri­sa­la ni­ti to ima ve­ze sa mnom, to je nje­gov pro­blem - ispri­ča­la je Ra­da­no­va jed­nom pri­li­kom.